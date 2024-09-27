Свердловчанин угрожал взорвать гранатами отель в Москве

В московском отеле на улице Чертановской 27 сентября сотрудники Росгвардии обезвредили пьяного 41-летнего уроженца Свердловской области, который, вооружившись гранатами, грозился взорвать гостиницу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.
«Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Свердловской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обыска номера задержанного были изъяты две боевые гранаты РГД-5», — следует из сообщения.
О дебошире, размахивающем взрывчаткой, сообщил администратор отеля. На вызов вместе с сотрудниками Росгвардии приехали полицейские. На данный момент силовики выясняют подробности происшествия.
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