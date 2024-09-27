Свердловчанин угрожал взорвать гранатами отель в Москве

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
Силовики изъяли две боевые гранаты Фото:

В московском отеле на улице Чертановской 27 сентября сотрудники Росгвардии обезвредили пьяного 41-летнего уроженца Свердловской области, который, вооружившись гранатами, грозился взорвать гостиницу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.

«Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Свердловской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обыска номера задержанного были изъяты две боевые гранаты РГД-5», — следует из сообщения.

О дебошире, размахивающем взрывчаткой, сообщил администратор отеля. На вызов вместе с сотрудниками Росгвардии приехали полицейские. На данный момент силовики выясняют подробности происшествия.

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В московском отеле на улице Чертановской 27 сентября сотрудники Росгвардии обезвредили пьяного 41-летнего уроженца Свердловской области, который, вооружившись гранатами, грозился взорвать гостиницу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства. «Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Свердловской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обыска номера задержанного были изъяты две боевые гранаты РГД-5», — следует из сообщения. О дебошире, размахивающем взрывчаткой, сообщил администратор отеля. На вызов вместе с сотрудниками Росгвардии приехали полицейские. На данный момент силовики выясняют подробности происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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