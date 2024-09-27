Baza: на АЗС в Махачкале могут еще прогреметь взрывы

27 сентября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС не приступили к тушению пожара Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы На АЗС в Махачкале могут произойти повторные взрывы. Об этом сообщает Baza. «Сохраняется угроза повторных взрывов», — пишет Baza в своем telegram-канале. По этой причине сотрудники МЧС не начинают тушить пожар. Ранее Mash сообщил, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На АЗС в Махачкале могут произойти повторные взрывы. Об этом сообщает Baza. «Сохраняется угроза повторных взрывов», — пишет Baza в своем telegram-канале. По этой причине сотрудники МЧС не начинают тушить пожар. Ранее Mash сообщил, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон.