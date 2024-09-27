Baza: на АЗС в Махачкале могут еще прогреметь взрывы

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Сотрудники МЧС не приступили к тушению пожара Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

На АЗС в Махачкале могут произойти повторные взрывы. Об этом сообщает Baza.

«Сохраняется угроза повторных взрывов», — пишет Baza в своем telegram-канале. По этой причине сотрудники МЧС не начинают тушить пожар.

Ранее Mash сообщил, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон.

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На АЗС в Махачкале могут произойти повторные взрывы. Об этом сообщает Baza. «Сохраняется угроза повторных взрывов», — пишет Baza в своем telegram-канале. По этой причине сотрудники МЧС не начинают тушить пожар. Ранее Mash сообщил, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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