Baza: на АЗС в Махачкале могут еще прогреметь взрывы

Сотрудники МЧС не приступили к тушению пожара
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
На АЗС в Махачкале могут произойти повторные взрывы. Об этом сообщает Baza.
«Сохраняется угроза повторных взрывов», — пишет Baza в своем telegram-канале. По этой причине сотрудники МЧС не начинают тушить пожар.
Ранее Mash сообщил, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за баллона с газом. Там также добавили, что сейчас горит задняя часть заправки, где находился баллон.
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