В МЧС рассказали о последствиях взрыва на АЗС в Махачкале

МЧС: площадь пожара на АЗС в Махачкале составила 500 квадратных метров

27 сентября 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

На место пожара прибыли четыре пожарных расчета, сообщили в региональном МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Площадь пожара, который вспыхнул после взрыва на АЗС в Дагестане, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Сотрудники МЧС также сообщили, что здание автозаправки полностью разрушено. Пожар распространился на техстанцию и столовую. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре бригады пожарных служб, еще пять находятся в пути. Вечером 27 сентября в Дагестане на АЗС произошел взрыв во время молитвы. Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Более подробно об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь пожара, который вспыхнул после взрыва на АЗС в Дагестане, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Сотрудники МЧС также сообщили, что здание автозаправки полностью разрушено. Пожар распространился на техстанцию и столовую. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре бригады пожарных служб, еще пять находятся в пути. Вечером 27 сентября в Дагестане на АЗС произошел взрыв во время молитвы. Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Более подробно об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.