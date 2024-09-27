В МЧС рассказали о последствиях взрыва на АЗС в Махачкале

МЧС: площадь пожара на АЗС в Махачкале составила 500 квадратных метров
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На место пожара прибыли четыре пожарных расчета, сообщили в региональном МЧС Фото:
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На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Площадь пожара, который вспыхнул после взрыва на АЗС в Дагестане, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Сотрудники МЧС также сообщили, что здание автозаправки полностью разрушено. Пожар распространился на техстанцию и столовую. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре бригады пожарных служб, еще пять находятся в пути.

Вечером 27 сентября в Дагестане на АЗС произошел взрыв во время молитвы. Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Более подробно об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Площадь пожара, который вспыхнул после взрыва на АЗС в Дагестане, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Сотрудники МЧС также сообщили, что здание автозаправки полностью разрушено. Пожар распространился на техстанцию и столовую. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают четыре бригады пожарных служб, еще пять находятся в пути. Вечером 27 сентября в Дагестане на АЗС произошел взрыв во время молитвы. Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Более подробно об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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