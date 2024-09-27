Пожар на АЗС в Махачкале локализован

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Пожар на АЭС удалось локализовать Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Пожар на АЗС в Махачкале, вызванный взрывом, локализован. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Пожар на заправке произошел из-за взрыва газового баллона.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что основные силы на текущий момент уделяются тушению пожара и выяснению причин взрыва. Он также отметил, что все меры для помощи пострадавшим принимаются. URA.RU ведет трансляцию о ЧП в Дагестане.

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Пожар на АЗС в Махачкале, вызванный взрывом, локализован. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Пожар на заправке произошел из-за взрыва газового баллона. Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что основные силы на текущий момент уделяются тушению пожара и выяснению причин взрыва. Он также отметил, что все меры для помощи пострадавшим принимаются. URA.RU ведет трансляцию о ЧП в Дагестане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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