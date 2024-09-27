Пожар на АЗС в Махачкале локализован

27 сентября 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Пожар на АЭС удалось локализовать Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Пожар на АЗС в Махачкале, вызванный взрывом, локализован. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Пожар на заправке произошел из-за взрыва газового баллона. Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что основные силы на текущий момент уделяются тушению пожара и выяснению причин взрыва. Он также отметил, что все меры для помощи пострадавшим принимаются. URA.RU ведет трансляцию о ЧП в Дагестане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар на АЗС в Махачкале, вызванный взрывом, локализован. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Пожар на заправке произошел из-за взрыва газового баллона. Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что основные силы на текущий момент уделяются тушению пожара и выяснению причин взрыва. Он также отметил, что все меры для помощи пострадавшим принимаются. URA.RU ведет трансляцию о ЧП в Дагестане.