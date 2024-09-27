Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным в ходе встречи с Зеленским

27 сентября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину Фото: Official White House / Tia Dufour На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке бывший президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него хороших отношений как с Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. «У нас (с Зеленским) хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с Владимиром Путиным», — сказал Трамп, выразив уверенность в своей способности наладить взаимодействие между Республиканской и Демократической партиями для решения украинского конфликта в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США. Встреча Трампа и Зеленского прошла в Trump Tower и, как сообщалось, продлилась около 15 минут. Зеленский назвал разговор с Трампом содержательным. Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке бывший президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него хороших отношений как с Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. «У нас (с Зеленским) хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с Владимиром Путиным», — сказал Трамп, выразив уверенность в своей способности наладить взаимодействие между Республиканской и Демократической партиями для решения украинского конфликта в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в США. Встреча Трампа и Зеленского прошла в Trump Tower и, как сообщалось, продлилась около 15 минут. Зеленский назвал разговор с Трампом содержательным. Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину.