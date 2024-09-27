Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину

27 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что отправиться на Украину Фото: Official White House / Tia Dufour Бывший президент США Дональд Трамп приедет в Киев, он принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут СМИ. Зеленский на встрече с Трампом в США предложил ему приехать на Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает «Интерфакс-Украина». На данный момент Зеленский и Трамп находятся в США. Там они обсудили меры по урегулированию конфликта на Украине. Бывший президент Штатов пообещал найти хорошее решение и для РФ, и для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп приедет в Киев, он принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут СМИ. Зеленский на встрече с Трампом в США предложил ему приехать на Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает «Интерфакс-Украина». На данный момент Зеленский и Трамп находятся в США. Там они обсудили меры по урегулированию конфликта на Украине. Бывший президент Штатов пообещал найти хорошее решение и для РФ, и для Киева.