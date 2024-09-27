Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину

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Дональд Трамп заявил, что отправиться на Украину Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп приедет в Киев, он принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут СМИ.

Зеленский на встрече с Трампом в США предложил ему приехать на Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

На данный момент Зеленский и Трамп находятся в США. Там они обсудили меры по урегулированию конфликта на Украине. Бывший президент Штатов пообещал найти хорошее решение и для РФ, и для Киева.

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Бывший президент США Дональд Трамп приедет в Киев, он принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут СМИ. Зеленский на встрече с Трампом в США предложил ему приехать на Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает «Интерфакс-Украина». На данный момент Зеленский и Трамп находятся в США. Там они обсудили меры по урегулированию конфликта на Украине. Бывший президент Штатов пообещал найти хорошее решение и для РФ, и для Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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