Трамп принял приглашение Зеленского посетить Украину

Дональд Трамп заявил, что отправиться на Украину
Бывший президент США Дональд Трамп приедет в Киев, он принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут СМИ.
Зеленский на встрече с Трампом в США предложил ему приехать на Украину. «Обязательно. Это прекрасная страна», — заявил Дональд Трамп. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
На данный момент Зеленский и Трамп находятся в США. Там они обсудили меры по урегулированию конфликта на Украине. Бывший президент Штатов пообещал найти хорошее решение и для РФ, и для Киева.
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