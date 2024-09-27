Ветеран ВМС США Пособец: Зеленский осознает, что для него все кончено

27 сентября 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Американский ветеран обратил внимание на мимику Зеленского в ходе визита в США Фото: Официальный сайт президента Украины Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец высказал мнение о визите президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам Пособеца, поведение Зеленского свидетельствует о его осознании сложившейся ситуации. «Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — написал Пособец в соцсети Х, комментируя встречу украинского лидера с американскими политиками. В ходе визита в США 27 сентября Зеленский встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Их встреча прошла в Trump Tower и продлилась около 15 минут. Во время беседы Трамп заявил, что готов провести новую встречу и пообещал посетить Украину. Зеленский объяснил свои встречи с кандидатами в президенты США стремлением заранее обсудить будущие шаги двух стран после американских президентских выборов. Кроме того, украинский лидер назвал разговор с Трампом содержательным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец высказал мнение о визите президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам Пособеца, поведение Зеленского свидетельствует о его осознании сложившейся ситуации. «Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено», — написал Пособец в соцсети Х, комментируя встречу украинского лидера с американскими политиками. В ходе визита в США 27 сентября Зеленский встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Их встреча прошла в Trump Tower и продлилась около 15 минут. Во время беседы Трамп заявил, что готов провести новую встречу и пообещал посетить Украину. Зеленский объяснил свои встречи с кандидатами в президенты США стремлением заранее обсудить будущие шаги двух стран после американских президентских выборов. Кроме того, украинский лидер назвал разговор с Трампом содержательным.