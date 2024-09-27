Зеленский на встрече с Трампом затронул тему выборов в США

28 сентября 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в небоскребе Trump Tower Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом затронул тему выборов. При этом он попытался убедить собеседника, что не является противником республиканцев. «Я намерен представить свой „план победы“ и уже сейчас принять необходимые для его реализации шаги. Потому что никто не знает, кто будет президентом (США — прим. URA.RU)», — заявил Владимир Зеленский в ответ на вопрос о целях визита. После пристального взгляда Трампа президент Украины добавил, что только американцы могут это решать. По мнению Зеленского, разговор получился содержательным, пишет RT. По словом Трампа, в случае его победы на выборах он готов оказать содействие и для достижения мира в Украине, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом затронул тему выборов. При этом он попытался убедить собеседника, что не является противником республиканцев. «Я намерен представить свой „план победы“ и уже сейчас принять необходимые для его реализации шаги. Потому что никто не знает, кто будет президентом (США — прим. URA.RU)», — заявил Владимир Зеленский в ответ на вопрос о целях визита. После пристального взгляда Трампа президент Украины добавил, что только американцы могут это решать. По мнению Зеленского, разговор получился содержательным, пишет RT. По словом Трампа, в случае его победы на выборах он готов оказать содействие и для достижения мира в Украине, передает «Национальная служба новостей».