Взрывы на заправке в Дагестане превратили АЗС в груду бетона и металла: Фотогалерея

В результате взрыва на заправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 10 человек, из них двое — дети. По данным МЧС, общее число пострадавших к моменту публикации превысило 20 человек.
В связи с произошедшими событиям 28 сентября объявлено днем траура в регионе. АЗС сейчас представялет из себя груду металла и бетона. Самые животрепещущие кадры с места страшных событий — в фоторепортаже URA.RU.
На всей территории республики будут приспущены государственные флаги в знак солидарности с жертвами трагедии. О другой главной информации об инциденте — узнаете из трансляции URA.RU.
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