27 сентября 2024

Взрывы на заправке в Дагестане превратили АЗС в груду бетона и металла: Фотогалерея

Взрывы на заправке в Дагестане превратили АЗС в груду бетона и металла
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на АЗС в Махачкале произошло вечером 27 сентября Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва на заправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 10 человек, из них двое — дети. По данным МЧС, общее число пострадавших к моменту публикации превысило 20 человек.

В связи с произошедшими событиям 28 сентября объявлено днем траура в регионе. АЗС сейчас представялет из себя груду металла и бетона. Самые животрепещущие кадры с места страшных событий — в фоторепортаже URA.RU.

На всей территории республики будут приспущены государственные флаги в знак солидарности с жертвами трагедии. О другой главной информации об инциденте — узнаете из трансляции URA.RU.

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В результате взрыва на заправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 10 человек, из них двое — дети. По данным МЧС, общее число пострадавших к моменту публикации превысило 20 человек. В связи с произошедшими событиям 28 сентября объявлено днем траура в регионе. АЗС сейчас представялет из себя груду металла и бетона. Самые животрепещущие кадры с места страшных событий — в фоторепортаже URA.RU. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги в знак солидарности с жертвами трагедии. О другой главной информации об инциденте — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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