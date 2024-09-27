Взрывы на заправке в Дагестане превратили АЗС в груду бетона и металла: Фотогалерея

Взрывы на заправке в Дагестане превратили АЗС в груду бетона и металла

28 сентября 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

ЧП на АЗС в Махачкале произошло вечером 27 сентября Фото: Муса Салгереев/ТАСС новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В результате взрыва на заправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 10 человек, из них двое — дети. По данным МЧС, общее число пострадавших к моменту публикации превысило 20 человек. В связи с произошедшими событиям 28 сентября объявлено днем траура в регионе. АЗС сейчас представялет из себя груду металла и бетона. Самые животрепещущие кадры с места страшных событий — в фоторепортаже URA.RU. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги в знак солидарности с жертвами трагедии. О другой главной информации об инциденте — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва на заправочной станции в Махачкале (Дагестан) погибли 10 человек, из них двое — дети. По данным МЧС, общее число пострадавших к моменту публикации превысило 20 человек. В связи с произошедшими событиям 28 сентября объявлено днем траура в регионе. АЗС сейчас представялет из себя груду металла и бетона. Самые животрепещущие кадры с места страшных событий — в фоторепортаже URA.RU. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги в знак солидарности с жертвами трагедии. О другой главной информации об инциденте — узнаете из трансляции URA.RU.