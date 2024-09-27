Российские бойцы «выдавливают» ВСУ из Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) успешно продвигаются на купянском направлении. Отмечается, что российские военные вытесняют подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Сеньково в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Российские военнослужащие выдавливают подразделение ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области», — сообщил Марочко. Его слова передает ТАСС. Что касаемо купянского направления, то у наших войск есть успехи в Петропавловке. Продвигаются также войска в районе Сеньково — юго-западного населенного пункта. И, естественно, сейчас основные действия наступательного характера идут по направлению Кругляковки.
Военный эксперт также отметил, что из-за масштабов линии боевого соприкосновения ВСУ не хватает сил и средств для того, чтобы удержать от натиска российских военных данный участок фронта в полном объеме. По его словам, в обороне противника начали появляться бреши. Командование пытается стабилизировать ситуацию, но «ничего не выходит», ведь многие бойцы ВСУ перебрасываются на другие участки фронта.
Ранее сообщалось, что под контроль российских военных попали пути снабжения ВСУ у населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. Противник пытается усилить группировку войск, но им мешает российская артиллерия и авиация, передает 360.ru.
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