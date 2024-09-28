Дихлофос, найденный у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой

Дихлофос, который обнаружили в доме у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой. Об этом заявили представители Новосибирского завода «Сибар», где производят средства от насекомых.
«Да, [может быть, что дихлофос был подделан]. Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — рассказали представители предприятия. Их слова передает ТАСС.
Ранее прокуратура Красноярского края заявила, что основной версией отравления семьи стало отравление аэрозолем. Вещества, входящие в состав средства так же найдены на шерсти мертвого котенка, найденного у дома, где жила семья.
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