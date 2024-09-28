Происшествия Дихлофос, найденный у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой 28 сентября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 + Дихлофос, из-за которого погибла семья, мог быть поддельным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дихлофос, который обнаружили в доме у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой. Об этом заявили представители Новосибирского завода «Сибар», где производят средства от насекомых. «Да, [может быть, что дихлофос был подделан]. Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — рассказали представители предприятия. Их слова передает ТАСС. Ранее прокуратура Красноярского края заявила, что основной версией отравления семьи стало отравление аэрозолем. Вещества, входящие в состав средства так же найдены на шерсти мертвого котенка, найденного у дома, где жила семья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дихлофос, который обнаружили в доме у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой. Об этом заявили представители Новосибирского завода «Сибар», где производят средства от насекомых. «Да, [может быть, что дихлофос был подделан]. Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — рассказали представители предприятия. Их слова передает ТАСС. Ранее прокуратура Красноярского края заявила, что основной версией отравления семьи стало отравление аэрозолем. Вещества, входящие в состав средства так же найдены на шерсти мертвого котенка, найденного у дома, где жила семья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям