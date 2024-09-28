Дихлофос, найденный у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Дихлофос, из-за которого погибла семья, мог быть поддельным Фото:

Дихлофос, который обнаружили в доме у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой. Об этом заявили представители Новосибирского завода «Сибар», где производят средства от насекомых.

«Да, [может быть, что дихлофос был подделан]. Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — рассказали представители предприятия. Их слова передает ТАСС.

Ранее прокуратура Красноярского края заявила, что основной версией отравления семьи стало отравление аэрозолем. Вещества, входящие в состав средства так же найдены на шерсти мертвого котенка, найденного у дома, где жила семья.

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Дихлофос, который обнаружили в доме у отравившейся под Красноярском семьи, мог быть подделкой. Об этом заявили представители Новосибирского завода «Сибар», где производят средства от насекомых. «Да, [может быть, что дихлофос был подделан]. Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — рассказали представители предприятия. Их слова передает ТАСС. Ранее прокуратура Красноярского края заявила, что основной версией отравления семьи стало отравление аэрозолем. Вещества, входящие в состав средства так же найдены на шерсти мертвого котенка, найденного у дома, где жила семья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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