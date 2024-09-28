Суд арестовал счета бывшего замглавы Минобороны Булгакова

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На арестованные счета экс-замглавы МО РФ Дмитрий Булгаков получал переводы и пенсию, сообщили правоохранительные органы
На арестованные счета экс-замглавы МО РФ Дмитрий Булгаков получал переводы и пенсию, сообщили правоохранительные органы Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Банковские счета экс-замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова арестованы судом. На них он получал переводы от других лиц и пенсию, сообщили в правоохранительных органах.

«Суд арестовал банковский счет Булгакова, на который он получает переводы от других лиц, а также пенсию» — сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, имущество экс-замглавы арестовано не было. 

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест Булгакова до 25 декабря 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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Банковские счета экс-замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова арестованы судом. На них он получал переводы от других лиц и пенсию, сообщили в правоохранительных органах. «Суд арестовал банковский счет Булгакова, на который он получает переводы от других лиц, а также пенсию» — сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, имущество экс-замглавы арестовано не было.  Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест Булгакова до 25 декабря 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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