Суд арестовал счета бывшего замглавы Минобороны Булгакова

На арестованные счета экс-замглавы МО РФ Дмитрий Булгаков получал переводы и пенсию, сообщили правоохранительные органы
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Банковские счета экс-замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова арестованы судом. На них он получал переводы от других лиц и пенсию, сообщили в правоохранительных органах.
«Суд арестовал банковский счет Булгакова, на который он получает переводы от других лиц, а также пенсию» — сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, имущество экс-замглавы арестовано не было.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест Булгакова до 25 декабря 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
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