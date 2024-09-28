На Аргазинском водохранилище в Челябинской области произошла трагедия: утонул рыбак из Екатеринбурга. Мужчина выпал из надувной лодки, сообщает 28 сентября региональная Поисково-спасательная служба.
«Вчера днем два жителя Екатеринбурга приехали порыбачить на выходные к Аргазинскому водохранилищу. Один из рыбаков выпал из надувной лодки и утонул», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Товарищ, пытаясь оказать помощь, чуть не погиб сам. Поблизости находилась еще одна лодка с рыбаками. Они успели поймать второго мужчину за капюшон куртки и поднять из ледяной воды, уточнили в пресс-службе ведомства.
Поиск тела утонувшего ведут спасатели Кыштымского отряда. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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