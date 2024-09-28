В Челябинской области рыбак из Екатеринбурга выпал из лодки и утонул. Фото

28 сентября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Аргазинском водохранилище (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Аргазинском водохранилище в Челябинской области произошла трагедия: утонул рыбак из Екатеринбурга. Мужчина выпал из надувной лодки, сообщает 28 сентября региональная Поисково-спасательная служба. «Вчера днем два жителя Екатеринбурга приехали порыбачить на выходные к Аргазинскому водохранилищу. Один из рыбаков выпал из надувной лодки и утонул», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Товарищ, пытаясь оказать помощь, чуть не погиб сам. Поблизости находилась еще одна лодка с рыбаками. Они успели поймать второго мужчину за капюшон куртки и поднять из ледяной воды, уточнили в пресс-службе ведомства. Поиск тела утонувшего ведут спасатели Кыштымского отряда. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Мужчина упал в ледяную воду водохранилища Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Поиски тела погибшего продолжаются Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Аргазинском водохранилище в Челябинской области произошла трагедия: утонул рыбак из Екатеринбурга. Мужчина выпал из надувной лодки, сообщает 28 сентября региональная Поисково-спасательная служба. «Вчера днем два жителя Екатеринбурга приехали порыбачить на выходные к Аргазинскому водохранилищу. Один из рыбаков выпал из надувной лодки и утонул», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Товарищ, пытаясь оказать помощь, чуть не погиб сам. Поблизости находилась еще одна лодка с рыбаками. Они успели поймать второго мужчину за капюшон куртки и поднять из ледяной воды, уточнили в пресс-службе ведомства. Поиск тела утонувшего ведут спасатели Кыштымского отряда. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.