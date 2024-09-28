На Челябинском тракте микроавтобус вспыхнул, столкнувшись с грузовиком. Фото

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Сотрудники МЧС тушат горящий микроавтобус (архивное фото)
Сотрудники МЧС тушат горящий микроавтобус (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Челябинск водитель микроавтобуса Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, столкнулся с едущим впереди грузовиком Isuzu. В результате аварии Toyota загорелась, пострадали пять пассажиров и водитель, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся грузовой автомашины Isuzu и допустил с ней столкновение. После чего произошло воспламенение Toyota», — говорится в telegram-канале ведомства.

23-летний водитель Toyota и пять пассажиров доставлены в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, двое из них без сознания. На месте происшествия сотрудники МЧС тушат горящую машину.

Движение в сторону Челябинской области осуществляется по одной полосе. Полиция проводит проверку.

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На трассе Екатеринбург — Челябинск водитель микроавтобуса Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, столкнулся с едущим впереди грузовиком Isuzu. В результате аварии Toyota загорелась, пострадали пять пассажиров и водитель, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся грузовой автомашины Isuzu и допустил с ней столкновение. После чего произошло воспламенение Toyota», — говорится в telegram-канале ведомства. 23-летний водитель Toyota и пять пассажиров доставлены в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, двое из них без сознания. На месте происшествия сотрудники МЧС тушат горящую машину. Движение в сторону Челябинской области осуществляется по одной полосе. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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