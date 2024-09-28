Врач рассказала, почему опасны красные родинки

Врач Кутина: ангиомы опасны при кровотечениях после травм
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации к материалу "Отложенные дети". Екатеринбург, девушка, женщина, ключица, родинки
Ангиомы нуждаются в срочной медицинской помощи, если они травмированы или быстро растут Фото:

Красные родинки, или ангиомы, могут быть безобидными, но представляют опасность при травмировании, поскольку могут сильно кровоточить. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог сети клиник «Семейная» Анна Кутина в интервью журналистам.

«Травматизация красных родинок может привести к их кровотечению», — рассказала Кутина изданию Life.ru. Врач уточнила, что ангиомы требуют срочного обращения за медицинской помощью, если они травмируются или показывают признаки быстрого роста, меняют цвет или форму, а также начинаются зуд или признаки воспаления.

По словам специалиста, профилактики появления красных родинок не существует. Однако рекомендуется ограничивать пребывание на солнце и избегать повреждений кожи.

Ранее заместитель главврача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов заявлял, что прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет. При повреждении родинки следует обработать рану антисептиком, а при появлении нагноения незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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Красные родинки, или ангиомы, могут быть безобидными, но представляют опасность при травмировании, поскольку могут сильно кровоточить. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог сети клиник «Семейная» Анна Кутина в интервью журналистам. «Травматизация красных родинок может привести к их кровотечению», — рассказала Кутина изданию Life.ru. Врач уточнила, что ангиомы требуют срочного обращения за медицинской помощью, если они травмируются или показывают признаки быстрого роста, меняют цвет или форму, а также начинаются зуд или признаки воспаления. По словам специалиста, профилактики появления красных родинок не существует. Однако рекомендуется ограничивать пребывание на солнце и избегать повреждений кожи. Ранее заместитель главврача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов заявлял, что прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет. При повреждении родинки следует обработать рану антисептиком, а при появлении нагноения незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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