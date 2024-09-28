Во время обыска у экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

В доме, где проживал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие», — сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС. Там добавили, что изъятое оружие уже передано на баллистическую экспертизу.
Иванов обвиняется в хищении при постройке трех таких корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.
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