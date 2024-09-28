Во время обыска у экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

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Тимур Иванов
Тимура Иванова обвиняют в получении взятки Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В доме, где проживал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие», — сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС. Там добавили, что изъятое оружие уже передано на баллистическую экспертизу.

Иванов обвиняется в хищении при постройке трех таких корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.

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В доме, где проживал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие», — сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС. Там добавили, что изъятое оружие уже передано на баллистическую экспертизу. Иванов обвиняется в хищении при постройке трех таких корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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