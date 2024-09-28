Во время обыска у экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

28 сентября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Тимура Иванова обвиняют в получении взятки Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В доме, где проживал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие», — сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС. Там добавили, что изъятое оружие уже передано на баллистическую экспертизу. Иванов обвиняется в хищении при постройке трех таких корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В доме, где проживал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, найдено огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие», — сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС. Там добавили, что изъятое оружие уже передано на баллистическую экспертизу. Иванов обвиняется в хищении при постройке трех таких корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.