Пойман подозреваемый в расстреле свердловского боксера-бизнесмена

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) поймали вероятного подозреваемого в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — 33-летнего Евгения Голубчикова. Информацию, появившуюся в telegram-каналах, URA.RU подтвердил источник, знакомый с семьей погибшего.
«Правда, под Нижним Тагилом его поймали», — уточнил он. В Нижнетуринском горсуде меру пресечения подозреваемому еще не избрали.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета региона. В ведомстве информацию не комментируют.
Константина Ребдева расстреляли 24 сентября. После случившегося вероятный убийца скрылся на машине бизнесмена. Прощание с погибшим прошло в храме Трех Святителей 27 сентября. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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