27 сентября 2024

Пойман подозреваемый в расстреле свердловского боксера-бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики поймали мужчину под Нижним Тагилом
Силовики поймали мужчину под Нижним Тагилом Фото:
новость из сюжета
В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) поймали вероятного подозреваемого в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — 33-летнего Евгения Голубчикова. Информацию, появившуюся в telegram-каналах, URA.RU подтвердил источник, знакомый с семьей погибшего.

«Правда, под Нижним Тагилом его поймали», — уточнил он. В Нижнетуринском горсуде меру пресечения подозреваемому еще не избрали.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета региона. В ведомстве информацию не комментируют.

Константина Ребдева расстреляли 24 сентября. После случившегося вероятный убийца скрылся на машине бизнесмена. Прощание с погибшим прошло в храме Трех Святителей 27 сентября. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Под Нижним Тагилом (Свердловская область) поймали вероятного подозреваемого в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — 33-летнего Евгения Голубчикова. Информацию, появившуюся в telegram-каналах, URA.RU подтвердил источник, знакомый с семьей погибшего. «Правда, под Нижним Тагилом его поймали», — уточнил он. В Нижнетуринском горсуде меру пресечения подозреваемому еще не избрали. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета региона. В ведомстве информацию не комментируют. Константина Ребдева расстреляли 24 сентября. После случившегося вероятный убийца скрылся на машине бизнесмена. Прощание с погибшим прошло в храме Трех Святителей 27 сентября. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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