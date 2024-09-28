Движение ХАМАС ответило на убийство Насраллы

В ХАМАС объявили убийство Насраллы терактом израильских властей
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ХАМАС возложил ответственность за гибель Хасана Насраллы на ЦАХАЛ Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС осудило убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, назвав происшествие террористическим актом. По мнению ХАМАС, в смерти Насраллы виноваты власти Израиля.

«Мы самым решительным образом осуждаем эту варварскую … агрессию и … считаем это трусливым террористическим актом », — передает заявление палестинского движения ливанское новостное агентство Tayyar. В тексте также говорится, что израильские власти «несут полную ответственность за это отвратительное преступление и его серьезные последствия для безопасности и стабильности региона».

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Кроме того, ХАМАС заявило, что после убийства Насраллы движение объединяется с «Хезболлах» в едином фронте против общего врага. Теперь палестинское и шиитское движения вместе встали против армии обороны Израиля.

Ранее «Хезболла» официально подтвердило смерть своего лидера Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате авиаудара Израиля по Бейруту. Насралла занимал должность генсека шиитского движения почти 30 лет.

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Палестинское движение ХАМАС осудило убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, назвав происшествие террористическим актом. По мнению ХАМАС, в смерти Насраллы виноваты власти Израиля. «Мы самым решительным образом осуждаем эту варварскую … агрессию и … считаем это трусливым террористическим актом », — передает заявление палестинского движения ливанское новостное агентство Tayyar. В тексте также говорится, что израильские власти «несут полную ответственность за это отвратительное преступление и его серьезные последствия для безопасности и стабильности региона». Кроме того, ХАМАС заявило, что после убийства Насраллы движение объединяется с «Хезболлах» в едином фронте против общего врага. Теперь палестинское и шиитское движения вместе встали против армии обороны Израиля. Ранее «Хезболла» официально подтвердило смерть своего лидера Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате авиаудара Израиля по Бейруту. Насралла занимал должность генсека шиитского движения почти 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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