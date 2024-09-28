Движение ХАМАС ответило на убийство Насраллы

Палестинское движение ХАМАС осудило убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, назвав происшествие террористическим актом. По мнению ХАМАС, в смерти Насраллы виноваты власти Израиля.
«Мы самым решительным образом осуждаем эту варварскую … агрессию и … считаем это трусливым террористическим актом », — передает заявление палестинского движения ливанское новостное агентство Tayyar. В тексте также говорится, что израильские власти «несут полную ответственность за это отвратительное преступление и его серьезные последствия для безопасности и стабильности региона».
Кроме того, ХАМАС заявило, что после убийства Насраллы движение объединяется с «Хезболлах» в едином фронте против общего врага. Теперь палестинское и шиитское движения вместе встали против армии обороны Израиля.
Ранее «Хезболла» официально подтвердило смерть своего лидера Хасана Насраллы, который погиб в пятницу в результате авиаудара Израиля по Бейруту. Насралла занимал должность генсека шиитского движения почти 30 лет.
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