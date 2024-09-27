Звезда «Дома-2» помпезно открыла ресторан с парком в Екатеринбурге

Ксения Бородина открыла в Екатеринбурге ресторан с парком аттракционов

28 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Ксения Бородина заявила, что ее давно спрашивали об открытии TeikaBoom в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина приехала в Екатеринбург на торжественное открытие своего ресторана, который совмещен с огромным парком аттракционов. На запуске площадки в торговом центре «Мега» устроили костюмированное шоу, розыгрыши призов и фотосессию со звездой, передает корреспондент URA.RU. Детская игровая зона с рестораном появилась в городе тайно в конце августа, но официального запуска проекта со звездой шоу не было. Исправить это Бородина решила в конце сентября. В Екатеринбург она прилетела вместе с возлюбленным — блогером Николаем Сердюковым. «Меня давно спрашивали, когда же откроется TeikaBoom в Екатеринбурге? Наконец-то это случилось!» — сказала Бородина. После приветствия телеведущая начала проводить розыгрыш призов. Звезда доставала один за другим лотерейные билеты: если людей в зале не было, то она вместе с ведущим звонила им на личный номер, чего многие на том конце провода не ожидали. После подведения итогов победителей, которые находились в «Меге», приглашали сфотографироваться с Бородиной. Парк от Бородиной строили около полугода, за это время на первом этаже торгового центра появился комплекс, который занимает 3,2 тысячи квадратных метров и может развлекать от 400 детей одновременно. В зоне с аттракционами можно найти бассейн с мячиками, горки-трубы, с одной из них можно скатиться на «бубликах», тарзанки, детские пиратские пушки и батуты. Тут же есть ресторан, в котором акцент сделан на детское меню, также продают молочные коктейли за 1,3 тысячи рублей. Бородина открыла уже девять таких развлекательных центров: восемь — в России и один в Казахстане. При этом каждый парк выполнен в разных тематиках, в Екатеринбурге, например, сделали акцент на космической тематике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина приехала в Екатеринбург на торжественное открытие своего ресторана, который совмещен с огромным парком аттракционов. На запуске площадки в торговом центре «Мега» устроили костюмированное шоу, розыгрыши призов и фотосессию со звездой, передает корреспондент URA.RU. Детская игровая зона с рестораном появилась в городе тайно в конце августа, но официального запуска проекта со звездой шоу не было. Исправить это Бородина решила в конце сентября. В Екатеринбург она прилетела вместе с возлюбленным — блогером Николаем Сердюковым. «Меня давно спрашивали, когда же откроется TeikaBoom в Екатеринбурге? Наконец-то это случилось!» — сказала Бородина. После приветствия телеведущая начала проводить розыгрыш призов. Звезда доставала один за другим лотерейные билеты: если людей в зале не было, то она вместе с ведущим звонила им на личный номер, чего многие на том конце провода не ожидали. После подведения итогов победителей, которые находились в «Меге», приглашали сфотографироваться с Бородиной. Парк от Бородиной строили около полугода, за это время на первом этаже торгового центра появился комплекс, который занимает 3,2 тысячи квадратных метров и может развлекать от 400 детей одновременно. В зоне с аттракционами можно найти бассейн с мячиками, горки-трубы, с одной из них можно скатиться на «бубликах», тарзанки, детские пиратские пушки и батуты. Тут же есть ресторан, в котором акцент сделан на детское меню, также продают молочные коктейли за 1,3 тысячи рублей. Бородина открыла уже девять таких развлекательных центров: восемь — в России и один в Казахстане. При этом каждый парк выполнен в разных тематиках, в Екатеринбурге, например, сделали акцент на космической тематике.