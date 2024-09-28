«Так получилось»: избивший пенсионерку в Ульяновске не смог объяснить свой поступок

МВД показало кадры допроса напавшего на старушку-цветочницу в Ульяновске

28 сентября 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Кадрев не смог объяснить причину нападения на старушку-цветочницу Telegram-канал генерал-майора полиции Ирины Волковой Фото: Сергей Кадрев, избивший пенсионерку в Ульяновске, не смог объяснить свой поступок на допросе. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк. «Ударил бабушку по лицу на улице… Так получилось… Ударил три раза кулаком по лицу… Прошу у ней извинения», — передает слова Кадрева Волк в своем telegram-канале. Так нападавший объяснил избиение пожилой женщины, которая продавала цветы у супермаркета. На Кадрева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее Shot сообщил, что Кадрев носит футболку с надписью «Царь». Мужчина часто публикует фотографии, где он в ней и с алкоголем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергей Кадрев, избивший пенсионерку в Ульяновске, не смог объяснить свой поступок на допросе. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк. «Ударил бабушку по лицу на улице… Так получилось… Ударил три раза кулаком по лицу… Прошу у ней извинения», — передает слова Кадрева Волк в своем telegram-канале. Так нападавший объяснил избиение пожилой женщины, которая продавала цветы у супермаркета. На Кадрева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее Shot сообщил, что Кадрев носит футболку с надписью «Царь». Мужчина часто публикует фотографии, где он в ней и с алкоголем.