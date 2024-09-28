«Так получилось»: избивший пенсионерку в Ульяновске не смог объяснить свой поступок

Сергей Кадрев, избивший пенсионерку в Ульяновске, не смог объяснить свой поступок на допросе. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк.
«Ударил бабушку по лицу на улице… Так получилось… Ударил три раза кулаком по лицу… Прошу у ней извинения», — передает слова Кадрева Волк в своем telegram-канале.
Так нападавший объяснил избиение пожилой женщины, которая продавала цветы у супермаркета. На Кадрева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее Shot сообщил, что Кадрев носит футболку с надписью «Царь». Мужчина часто публикует фотографии, где он в ней и с алкоголем.
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