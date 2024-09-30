Врач рассказала, чем опасны домашние кошки

Терапевт Лепилова: кошки являются переносчиками фелиноза

30 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Кошки — переносчики фелиноза, рассказала врач Полина Лепилова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более половины россиян держат дома кошек, однако мало кто знает о таком заболевании, как болезнь кошачьих царапин или фелиноз, переносчиком которого являются домашние животные. Об этом сообщила врач-терапевт СберЗдоровья Полина Лепилова. «Переносчиками заболевания [фелиноза] чаще всего являются кошки, особенно молодые особи. <…> Несмотря на то, что фелиноз не передается от человека к человеку, с ним могут столкнуться только люди», — рассказывает Лепилова. Болезнь кошачьих царапин вызывается бактериями, проникающими через кожу или слизистые после укуса или царапины животного. Инфекция распространяется по лимфатической системе, вызывая воспаление лимфоузлов и проникает в кровь, отметила врач. Инкубационный период длится 3-20 дней, обычно 7-14. На месте укуса могут появиться красные папулы, а лимфоузлы рядом с раной увеличиваются и могут нагноиться. Симптомы включают повышение температуры, недомогание и головную боль. По словам Лепиловой, для диагностики фелиноза необходимо обратиться к врачу, который может назначить лабораторные и инструментальные исследования. Большинство случаев заболевания проходят самостоятельно, но при определенных симптомах следует проконсультироваться со специалистом для исключения других заболеваний и назначения лечения в случае осложнений. Ранее врач-дерматовенеролог Анна Кутина рассказала, почему опасны красные родинки. По ее словам, они представляют опасность при травмировании, поскольку могут сильно кровоточить. При этом профилактики появления красных родинок не существует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более половины россиян держат дома кошек, однако мало кто знает о таком заболевании, как болезнь кошачьих царапин или фелиноз, переносчиком которого являются домашние животные. Об этом сообщила врач-терапевт СберЗдоровья Полина Лепилова. «Переносчиками заболевания [фелиноза] чаще всего являются кошки, особенно молодые особи. <…> Несмотря на то, что фелиноз не передается от человека к человеку, с ним могут столкнуться только люди», — рассказывает Лепилова. Болезнь кошачьих царапин вызывается бактериями, проникающими через кожу или слизистые после укуса или царапины животного. Инфекция распространяется по лимфатической системе, вызывая воспаление лимфоузлов и проникает в кровь, отметила врач. Инкубационный период длится 3-20 дней, обычно 7-14. На месте укуса могут появиться красные папулы, а лимфоузлы рядом с раной увеличиваются и могут нагноиться. Симптомы включают повышение температуры, недомогание и головную боль. По словам Лепиловой, для диагностики фелиноза необходимо обратиться к врачу, который может назначить лабораторные и инструментальные исследования. Большинство случаев заболевания проходят самостоятельно, но при определенных симптомах следует проконсультироваться со специалистом для исключения других заболеваний и назначения лечения в случае осложнений. Ранее врач-дерматовенеролог Анна Кутина рассказала, почему опасны красные родинки. По ее словам, они представляют опасность при травмировании, поскольку могут сильно кровоточить. При этом профилактики появления красных родинок не существует.