Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин, stock
Удар совершен во время возвращения Нетаньяху Фото:

Хуситы утверждают, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель мятежников.

«Нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху», — передает представитель. Сообщение появилось в telegram-канале.

Ранее в йеменском движении заявили, что хуситы атаковали корабли США в Красном море. Уточнялось, что они ударили баллистическими ракетами по трем американским эсминцам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хуситы утверждают, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель мятежников. «Нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху», — передает представитель. Сообщение появилось в telegram-канале. Ранее в йеменском движении заявили, что хуситы атаковали корабли США в Красном море. Уточнялось, что они ударили баллистическими ракетами по трем американским эсминцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...