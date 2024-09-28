Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

28 сентября 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Удар совершен во время возвращения Нетаньяху Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Хуситы утверждают, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель мятежников. «Нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху», — передает представитель. Сообщение появилось в telegram-канале. Ранее в йеменском движении заявили, что хуситы атаковали корабли США в Красном море. Уточнялось, что они ударили баллистическими ракетами по трем американским эсминцам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хуситы утверждают, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель мятежников. «Нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху», — передает представитель. Сообщение появилось в telegram-канале. Ранее в йеменском движении заявили, что хуситы атаковали корабли США в Красном море. Уточнялось, что они ударили баллистическими ракетами по трем американским эсминцам.