Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

Удар совершен во время возвращения Нетаньяху
Хуситы утверждают, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил представитель мятежников.
«Нанесен удар по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху», — передает представитель. Сообщение появилось в telegram-канале.
Ранее в йеменском движении заявили, что хуситы атаковали корабли США в Красном море. Уточнялось, что они ударили баллистическими ракетами по трем американским эсминцам.
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