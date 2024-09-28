Лавров: решения Запада по атаке вглубь РФ покажут, как услышали Путина

Лавров заявил, что воевать с ядерной державой бессмысленно
Западные страны своими действиями продемонстрируют, как они восприняли заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Новость по теме
«Решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина по ядерной доктрине», — отметил Лавров на сессии ГА ООН. По его словам, воевать с ядерной державой бессмысленно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.