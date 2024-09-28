Лавров: решения Запада по атаке вглубь РФ покажут, как услышали Путина

28 сентября 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что воевать с ядерной державой бессмысленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны своими действиями продемонстрируют, как они восприняли заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Новость по теме Попытки воевать с Россией самоубийственны: главные заявления Лаврова на сессии ГА ООН «Решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина по ядерной доктрине», — отметил Лавров на сессии ГА ООН. По его словам, воевать с ядерной державой бессмысленно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны своими действиями продемонстрируют, как они восприняли заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина по ядерной доктрине», — отметил Лавров на сессии ГА ООН. По его словам, воевать с ядерной державой бессмысленно.