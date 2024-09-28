Лавров: решения Запада по атаке вглубь РФ покажут, как услышали Путина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров заявил, что воевать с ядерной державой бессмысленно Фото:

Западные страны своими действиями продемонстрируют, как они восприняли заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Попытки воевать с Россией самоубийственны: главные заявления Лаврова на сессии ГА ООН

«Решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина по ядерной доктрине», — отметил Лавров на сессии ГА ООН. По его словам, воевать с ядерной державой бессмысленно.

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Западные страны своими действиями продемонстрируют, как они восприняли заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Решения Запада по применению вооружений вглубь России покажут, как там услышали заявления Путина по ядерной доктрине», — отметил Лавров на сессии ГА ООН. По его словам, воевать с ядерной державой бессмысленно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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