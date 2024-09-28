28 сентября 2024

Лавров: Зеленский хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует напрямую привлечь НАТО к боевым действиям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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«Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО. А потом просто отойдет в сторону и будет смотреть на то, что, как он считает, его спасет», — заявил Лавров в ходе общения с журналистами. Он отметил, что таким образом провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины.

В ходе выступления Лавров заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. Также глава МИД РФ обвинил Киев в сотрудничестве с террористическими организациями.

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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует напрямую привлечь НАТО к боевым действиям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО. А потом просто отойдет в сторону и будет смотреть на то, что, как он считает, его спасет», — заявил Лавров в ходе общения с журналистами. Он отметил, что таким образом провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины. В ходе выступления Лавров заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. Также глава МИД РФ обвинил Киев в сотрудничестве с террористическими организациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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