Лавров: Зеленский хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует напрямую привлечь НАТО к боевым действиям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.
«Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО. А потом просто отойдет в сторону и будет смотреть на то, что, как он считает, его спасет», — заявил Лавров в ходе общения с журналистами. Он отметил, что таким образом провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины.
В ходе выступления Лавров заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. Также глава МИД РФ обвинил Киев в сотрудничестве с террористическими организациями.
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