Лавров: Зеленский хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО

28 сентября 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Лавров провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинский лидер Владимир Зеленский планирует напрямую привлечь НАТО к боевым действиям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Новость по теме Попытки воевать с Россией самоубийственны: главные заявления Лаврова на сессии ГА ООН «Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО. А потом просто отойдет в сторону и будет смотреть на то, что, как он считает, его спасет», — заявил Лавров в ходе общения с журналистами. Он отметил, что таким образом провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины. В ходе выступления Лавров заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. Также глава МИД РФ обвинил Киев в сотрудничестве с террористическими организациями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует напрямую привлечь НАТО к боевым действиям против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. «Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО. А потом просто отойдет в сторону и будет смотреть на то, что, как он считает, его спасет», — заявил Лавров в ходе общения с журналистами. Он отметил, что таким образом провел параллель между действиями правительства в Ливане и действиями Украины. В ходе выступления Лавров заявлял, что Украина теряет территории из-за срыва переговоров с Россией. Также глава МИД РФ обвинил Киев в сотрудничестве с террористическими организациями.