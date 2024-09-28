28 сентября 2024

Свердловчанин стал чемпионом мира по боксу. Видео

Всеволод Шумков из Каменска-Уральского стал чемпионом мира IBA по боксу
© Служба новостей «URA.RU»
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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, боксер, единоборства, бокс, поединок, бой, якубов мухаммадхуча, рохас томас, rojas tomas
Всеволод Шумков одержал победу единогласным решением судей (архивное фото) Фото:

Боец RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков из Каменска-Уральского стал новым чемпионом мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в легком весе (до 57 кг). Завершающий поединок турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в Баку (Азербайджан), где Шумков одержал победу над узбекским боксером Миразизбеком Мирзахалиловым.

«Фанаты бокса в Баку увидели невероятный, двусторонний поединок в высочайшем темпе. Мирзахалилов шел вперед, как разъяренный бык, а манеру Шумкова комментатор сравнил с матадором. Всеволод филигранно передвигался по рингу, заставлял Миразизбека промахиваться и в ответ наказывал жесткими сериями. И судьи это оценили. Единогласным решением по итогам 10 раундов яркого бокса они назвали победителем Всеволода Шумкова», — передает пресс-служба промоушена RCC.

Ранее URA.RU писало о том, что боец из Свердловской области поборется за титул чемпиона мира по версии IBA. Всеволод Шумков также выиграл в этом году золотую медаль на чемпионате Европы по боксу.

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Боец RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков из Каменска-Уральского стал новым чемпионом мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в легком весе (до 57 кг). Завершающий поединок турнира «Ночь чемпионов IBA» прошел в Баку (Азербайджан), где Шумков одержал победу над узбекским боксером Миразизбеком Мирзахалиловым. «Фанаты бокса в Баку увидели невероятный, двусторонний поединок в высочайшем темпе. Мирзахалилов шел вперед, как разъяренный бык, а манеру Шумкова комментатор сравнил с матадором. Всеволод филигранно передвигался по рингу, заставлял Миразизбека промахиваться и в ответ наказывал жесткими сериями. И судьи это оценили. Единогласным решением по итогам 10 раундов яркого бокса они назвали победителем Всеволода Шумкова», — передает пресс-служба промоушена RCC. Ранее URA.RU писало о том, что боец из Свердловской области поборется за титул чемпиона мира по версии IBA. Всеволод Шумков также выиграл в этом году золотую медаль на чемпионате Европы по боксу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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