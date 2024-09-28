Нетаньяху пообещал нанести мощные удары по «Хезболле»

Израиль продолжит наносить мощные удары по своим врагам. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, в ближайшее время израильтян ждут новые вызовы.
«Граждане Израиля, у нас есть большие достижения, но работа еще не завершена. В ближайшие дни мы столкнемся со значительными вызовами, и мы справимся с ними вместе», — сказал Нетаньяху в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, Израиль полон решимости бороться с врагами и возвращать своих граждан домой.
Ранее «ЦАХАЛ» заявил о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах». Нетальяху сообщил, что это решение было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.