28 сентября 2024

Нетаньяху пообещал нанести мощные удары по «Хезболле»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нетаньяху пообещал ударить по врагам
Нетаньяху пообещал ударить по врагам Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль продолжит наносить мощные удары по своим врагам. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, в ближайшее время израильтян ждут новые вызовы. 

«Граждане Израиля, у нас есть большие достижения, но работа еще не завершена. В ближайшие дни мы столкнемся со значительными вызовами, и мы справимся с ними вместе», — сказал Нетаньяху в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, Израиль полон решимости бороться с врагами и возвращать своих граждан домой. 

Ранее «ЦАХАЛ» заявил о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах». Нетальяху сообщил, что это решение было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль продолжит наносить мощные удары по своим врагам. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, в ближайшее время израильтян ждут новые вызовы.  «Граждане Израиля, у нас есть большие достижения, но работа еще не завершена. В ближайшие дни мы столкнемся со значительными вызовами, и мы справимся с ними вместе», — сказал Нетаньяху в видеообращении в своем telegram-канале. По его словам, Израиль полон решимости бороться с врагами и возвращать своих граждан домой.  Ранее «ЦАХАЛ» заявил о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах». Нетальяху сообщил, что это решение было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...