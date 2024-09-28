Нетаньяху сообщил, почему распорядился ликвидировать Насраллу

Нетаньяху назвал причину ликвидации лидера «Хезболла»Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Принятое решение о ликвидации генерального секретаря «Хезболлы» Хасаны Насраллы было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении.
«Ликвидация Насраллы — это новое условие для достижения поставленных нами целей: безопасного перемещения на север города в свои дома и изменения баланса сил в отношениях на долгие годы», — сообщил Нетаньяху в своем telegram-канале. Премьер-министр заявил, что пока лидер «Хезболлы» жив и стабилен, он мог бы восстановить потенциал организации, который был подорван израильскими усилиями.
Нетаньяху также отметил, что ликвидация Насраллы предусматривает не только возвращение эвакуированных израильтян, но и освобождение пленных на юге страны. При этом он не уточнил, удалось ли ему добиться поставленной цели.
Ранее армия обороны Израиля заявила о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах». Сообщалось, что он убит 27 сентября. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что приказ о ликвидации Насраллы был получен из США.
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Принятое решение о ликвидации генерального секретаря «Хезболлы» Хасаны Насраллы было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении. «Ликвидация Насраллы — это новое условие для достижения поставленных нами целей: безопасного перемещения на север города в свои дома и изменения баланса сил в отношениях на долгие годы», — сообщил Нетаньяху в своем telegram-канале. Премьер-министр заявил, что пока лидер «Хезболлы» жив и стабилен, он мог бы восстановить потенциал организации, который был подорван израильскими усилиями. Нетаньяху также отметил, что ликвидация Насраллы предусматривает не только возвращение эвакуированных израильтян, но и освобождение пленных на юге страны. При этом он не уточнил, удалось ли ему добиться поставленной цели. Ранее армия обороны Израиля заявила о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах». Сообщалось, что он убит 27 сентября. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что приказ о ликвидации Насраллы был получен из США.