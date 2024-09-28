Что изменится для водителей в октябре: подорожание автомобилей, оформление ДТП, повышение утильсбора

В России резко увеличатся ставки утильсбора на автомобили

29 сентября 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Стоимость новых автомобилей в России с октября может возрасти на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С октября 2024 года в России произойдет значительное увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили, что повлечет за собой рост стоимости новых машин. В то же время автомобилисты получат возможность воспользоваться упрощенной процедурой удаленного оформления ДТП. Какие нововведения ждут россиян — в материале URA.RU. Новые ставки утильсбора, стоимость авто С 1 октября в России вступает в силу поэтапное повышение ставок утилизационного сбора на транспортные средства, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и дорожно-строительную технику. Первая стадия индексации, которая начинает действовать с октября, предусматривает увеличение размера утильсбора в среднем на 70—85%. «Базовая ставка утилизационного сбора остается прежней — 20 тыс. рублей. Однако значительно увеличатся коэффициенты, зависящие от типа и объема двигателя, а также от возраста автомобиля», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Так, для новых автомобилей с двигателем до 1 литра коэффициент увеличится с 4,06 до 7,5, а для машин старше трех лет — с 10,36 до 19,17. Минпромторг России подчеркивает, что продолжает контролировать ценовую политику отечественных автопроизводителей и предоставлять им господдержку, чтобы индексация утильсбора не повлияла на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники. Утилизационный сбор оплачивают импортеры и производители, и он рассчитывается за каждый ввезенный или выпущенный в России автомобиль. Степень локализации производства может позволить компенсировать стоимость утильсбора за счет бюджетных мер поддержки. Кого не коснется повышение утильсбора Минпромторг России заверяет, что октябрьское увеличение утилизационного сбора не затронет граждан, ввозящих автомобили для личного пользования. «В части импорта автомобильной техники изменения не затрагивают льготные коэффициенты, действующие для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Для таких случаев сохраняются льготные ставки: 0,17 для новых автомобилей и 0,26 для машин старше трех лет. Льготные ставки утилизационного сбора для физических лиц применимы только к автомобилям с двигателем до 3 литров. В течение года разрешается ввозить одно транспортное средство, которое должно пребывать в собственности импортера не менее года. Нарушение этих условий влечет оплату утильсбора на общих основаниях. Ставки для электрокаров и последовательных гибридов остаются без изменений до 2025 года. На сколько подорожают китайские автомобили Стоимость новых автомобилей в России может возрасти на 10% уже осенью текущего года из-за увеличения утилизационного сбора. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупреждает, что даже базовые модели китайских автомобилей подорожают на 300 тысяч рублей. С увеличением утильсбора стоимость даже базовых «китайцев» вырастет сразу на 300 тысяч рублей, — отмечает Шапарин. Он также указывает на проблемы с переводами в китайские банки, которые также оказывают влияние на конечную стоимость автомобилей. К примеру, если сейчас кроссовер Chery Tiggo 4 стоит от 2 120 000 рублей, то к новому году его цена может достигнуть отметки в 2 370 000 рублей, а через пять лет цена на модель вырастет до 2 986 000 рублей, сообщил Autonews. С 1 октября будет проще оформить ДТП С первого октября в бланке извещения о ДТП появится QR-код, упрощающий оформление аварии через мобильное приложение. «Благодаря QR-коду и новому сервису оформить ДТП удаленно станет проще», — сообщают в пресс-службе Банка России. Приложение также позволит подать заявление на возмещение убытков без посещения страховой компании. С 1 октября 2024 года АИС страхования станет основным источником данных о полисах. «Все сервисы, использовавшие данные РСА о полисах ОСАГО, переключаются на систему АИС страхования», — информируют в Российском союзе автостраховщиков. На сайте НСИС будет доступно единое бюро страховых историй для проверки истории по ОСАГО. Введение единого российско-белорусского полиса ОСАГО перенесли Введение единого российско-белорусского полиса ОСАГО, запланированное на 1 октября, перенесено на 1 января 2025 года. Задержка с введением полиса связана с особенностями интеграции российского и белорусского законодательства о страховании, уточняют в пресс-службе РСА. Перенос срока введения нововведения обусловлен необходимостью более тщательной проработки деталей интеграции страховых систем двух стран. Это позволит учесть все нюансы и обеспечить бесперебойную работу единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С октября 2024 года в России произойдет значительное увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили, что повлечет за собой рост стоимости новых машин. В то же время автомобилисты получат возможность воспользоваться упрощенной процедурой удаленного оформления ДТП. Какие нововведения ждут россиян — в материале URA.RU. С 1 октября в России вступает в силу поэтапное повышение ставок утилизационного сбора на транспортные средства, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и дорожно-строительную технику. Первая стадия индексации, которая начинает действовать с октября, предусматривает увеличение размера утильсбора в среднем на 70—85%. «Базовая ставка утилизационного сбора остается прежней — 20 тыс. рублей. Однако значительно увеличатся коэффициенты, зависящие от типа и объема двигателя, а также от возраста автомобиля», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Так, для новых автомобилей с двигателем до 1 литра коэффициент увеличится с 4,06 до 7,5, а для машин старше трех лет — с 10,36 до 19,17. Минпромторг России подчеркивает, что продолжает контролировать ценовую политику отечественных автопроизводителей и предоставлять им господдержку, чтобы индексация утильсбора не повлияла на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники. Утилизационный сбор оплачивают импортеры и производители, и он рассчитывается за каждый ввезенный или выпущенный в России автомобиль. Степень локализации производства может позволить компенсировать стоимость утильсбора за счет бюджетных мер поддержки. Минпромторг России заверяет, что октябрьское увеличение утилизационного сбора не затронет граждан, ввозящих автомобили для личного пользования. «В части импорта автомобильной техники изменения не затрагивают льготные коэффициенты, действующие для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования», — сообщили в пресс-службе ведомства. Для таких случаев сохраняются льготные ставки: 0,17 для новых автомобилей и 0,26 для машин старше трех лет. Льготные ставки утилизационного сбора для физических лиц применимы только к автомобилям с двигателем до 3 литров. В течение года разрешается ввозить одно транспортное средство, которое должно пребывать в собственности импортера не менее года. Нарушение этих условий влечет оплату утильсбора на общих основаниях. Ставки для электрокаров и последовательных гибридов остаются без изменений до 2025 года. Стоимость новых автомобилей в России может возрасти на 10% уже осенью текущего года из-за увеличения утилизационного сбора. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупреждает, что даже базовые модели китайских автомобилей подорожают на 300 тысяч рублей. С увеличением утильсбора стоимость даже базовых «китайцев» вырастет сразу на 300 тысяч рублей, — отмечает Шапарин. Он также указывает на проблемы с переводами в китайские банки, которые также оказывают влияние на конечную стоимость автомобилей. К примеру, если сейчас кроссовер Chery Tiggo 4 стоит от 2 120 000 рублей, то к новому году его цена может достигнуть отметки в 2 370 000 рублей, а через пять лет цена на модель вырастет до 2 986 000 рублей, сообщил Autonews. С первого октября в бланке извещения о ДТП появится QR-код, упрощающий оформление аварии через мобильное приложение. «Благодаря QR-коду и новому сервису оформить ДТП удаленно станет проще», — сообщают в пресс-службе Банка России. Приложение также позволит подать заявление на возмещение убытков без посещения страховой компании. С 1 октября 2024 года АИС страхования станет основным источником данных о полисах. «Все сервисы, использовавшие данные РСА о полисах ОСАГО, переключаются на систему АИС страхования», — информируют в Российском союзе автостраховщиков. На сайте НСИС будет доступно единое бюро страховых историй для проверки истории по ОСАГО. Введение единого российско-белорусского полиса ОСАГО, запланированное на 1 октября, перенесено на 1 января 2025 года. Задержка с введением полиса связана с особенностями интеграции российского и белорусского законодательства о страховании, уточняют в пресс-службе РСА. Перенос срока введения нововведения обусловлен необходимостью более тщательной проработки деталей интеграции страховых систем двух стран. Это позволит учесть все нюансы и обеспечить бесперебойную работу единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии.