28 сентября 2024

В ЦАХАЛе назвали причину уничтожения лидера «Хезболлы»

ЦАХАЛ: Израиль убил Насраллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2006 года Израиль осуществлял масштабное разведывательное наблюдение за "Хезболлой"
С 2006 года Израиль осуществлял масштабное разведывательное наблюдение за "Хезболлой" Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль ликвидировал генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насраллу, так как он готовил обширные запасы вооружений для конфликта. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера.

«Армия обороны Израиля ударила по штаб-квартире потому, что он [генсек „Хезболлах“ Хасан Насралла] создавал огромный арсенал оружия, включая 200 тысяч ракет и дронов для одной цели — „войны с Израилем“», — указывает телеканал, ссылаясь на Лернера. Согласно заявлениям подполковника, начиная с 2006 года, Израиль вел масштабное разведывательное наблюдение за деятельностью «Хезболлах», стремясь получить полную картину подготовки движения к военным действиям.

ЦАХАЛ заявила об уничтожении Насраллы 27 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что такое решение принято для обеспечения безопасности граждан Израиля.

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Израиль ликвидировал генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насраллу, так как он готовил обширные запасы вооружений для конфликта. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя израильской армии (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера. «Армия обороны Израиля ударила по штаб-квартире потому, что он [генсек „Хезболлах“ Хасан Насралла] создавал огромный арсенал оружия, включая 200 тысяч ракет и дронов для одной цели — „войны с Израилем“», — указывает телеканал, ссылаясь на Лернера. Согласно заявлениям подполковника, начиная с 2006 года, Израиль вел масштабное разведывательное наблюдение за деятельностью «Хезболлах», стремясь получить полную картину подготовки движения к военным действиям. ЦАХАЛ заявила об уничтожении Насраллы 27 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что такое решение принято для обеспечения безопасности граждан Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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