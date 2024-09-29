Жители Воронежа сообщили о новых взрывах в городе из-за дронов

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ "Шторм-2018". Челябинская область, дым, лес, берег, огонь, взрыв
В Воронеже произошли новые взрывы Фото:

В Воронеже прозвучали новые взрывы, предположительно, это результат работы ПВО по БПЛА ВСУ. В результате падения одного из дронов начался пожар в жилом комплексе. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Жители Воронежа сообщают о новых звуках взрывов. Вероятно, работает ПВО», — пишет telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области над территорией региона были уничтожены несколько украинских беспилотников силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, однако в некоторых районах сохраняется опасность атаки БПЛА.

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В Воронеже прозвучали новые взрывы, предположительно, это результат работы ПВО по БПЛА ВСУ. В результате падения одного из дронов начался пожар в жилом комплексе. Об этом сообщают telegram-каналы. «Жители Воронежа сообщают о новых звуках взрывов. Вероятно, работает ПВО», — пишет telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в Воронежской области над территорией региона были уничтожены несколько украинских беспилотников силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, однако в некоторых районах сохраняется опасность атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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