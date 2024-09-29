Жители Воронежа сообщили о новых взрывах в городе из-за дронов

29 сентября 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

В Воронеже произошли новые взрывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Воронеже прозвучали новые взрывы, предположительно, это результат работы ПВО по БПЛА ВСУ. В результате падения одного из дронов начался пожар в жилом комплексе. Об этом сообщают telegram-каналы. «Жители Воронежа сообщают о новых звуках взрывов. Вероятно, работает ПВО», — пишет telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в Воронежской области над территорией региона были уничтожены несколько украинских беспилотников силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, однако в некоторых районах сохраняется опасность атаки БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронеже прозвучали новые взрывы, предположительно, это результат работы ПВО по БПЛА ВСУ. В результате падения одного из дронов начался пожар в жилом комплексе. Об этом сообщают telegram-каналы. «Жители Воронежа сообщают о новых звуках взрывов. Вероятно, работает ПВО», — пишет telegram-канал Baza. Ранее сообщалось, что в Воронежской области над территорией региона были уничтожены несколько украинских беспилотников силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, однако в некоторых районах сохраняется опасность атаки БПЛА.