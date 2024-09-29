За ночь российские ПВО сбили 125 украинских дронов над семью регионами: карта СВО 29 сентября

За ночь российские ПВО сбили 125 украинских дронов над семью регионами РФ
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За ночь ВСУ атаковали семь регионов РФ с помощью дронов, сообщили в МО РФ
За ночь ВСУ атаковали семь регионов РФ с помощью дронов, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили 125 дронов ВСУ за ночь на 29 сентября. Из них 67 — над Волгоградской областью и 18 — над Ростовской. ВС РФ нанесли удар с помощью БПЛА по подконтрольному Украине пункту Ольговка (Курская область) и уничтожили живую силу и технику противника. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

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Фото:

ПВО РФ сбили 125 украинских беспилотников

За ночь российские ПВО сбили 125 дронов ВСУ над семью регионами России. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.

Российский БПЛА уничтожил живую силу ВСУ в Ольговке 

ВСУ опубликовали информацию о подбитой БМП-1 и убитыми ударом дрона ВС РФ украинскими военнослужащими в городе Ольговка (Курская область). Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. 

На херсонском направлении возвели «подземный город» для военнослужащих «Днепра»

Специалисты по материально-техническому обеспечению в составе группировки «Днепр» построили «подземный город», предназначенный для проживания военнослужащих. В Министерстве обороны подчеркнули, что жилые укрытия обладают высокой вместимостью и оснащены необходимым оборудованием.

В них есть печки, системы внешней и внутренней связи, электричество и система центрального оповещения. Также проведена проточная вода. Кроме того, в «подземном городе» функционирует учебный класс для проведения лекций и занятий по военным дисциплинам.

«Подземный город» для проживания и обслуживания личного состава группировки войск «Днепр» создан российской армией на херсонском направлении. В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — передали в ТАСС сообщение Минобороны РФ.

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Российские ПВО сбили 125 дронов ВСУ за ночь на 29 сентября. Из них 67 — над Волгоградской областью и 18 — над Ростовской. ВС РФ нанесли удар с помощью БПЛА по подконтрольному Украине пункту Ольговка (Курская область) и уничтожили живую силу и технику противника. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. ПВО РФ сбили 125 украинских беспилотников За ночь российские ПВО сбили 125 дронов ВСУ над семью регионами России. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Российский БПЛА уничтожил живую силу ВСУ в Ольговке  ВСУ опубликовали информацию о подбитой БМП-1 и убитыми ударом дрона ВС РФ украинскими военнослужащими в городе Ольговка (Курская область). Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем telegram-канале.  На херсонском направлении возвели «подземный город» для военнослужащих «Днепра» Специалисты по материально-техническому обеспечению в составе группировки «Днепр» построили «подземный город», предназначенный для проживания военнослужащих. В Министерстве обороны подчеркнули, что жилые укрытия обладают высокой вместимостью и оснащены необходимым оборудованием. В них есть печки, системы внешней и внутренней связи, электричество и система центрального оповещения. Также проведена проточная вода. Кроме того, в «подземном городе» функционирует учебный класс для проведения лекций и занятий по военным дисциплинам.
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