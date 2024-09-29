В Херсонщине возвели «подземный город» для военнослужащих России

В Минобороны России сообщили о создании уникального «подземного города» для военнослужащих группировки войск «Днепр». Объект, расположенный на херсонском направлении, оборудован всем необходимым для жизни и отдыха личного состава.
«В „подземном городе“ есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал и другие объекты инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Специалисты материально-технического обеспечения создали условия, приближенные к домашним, чтобы военные могли эффективно отдыхать между боевыми заданиями.
Помимо комфортных условий для проживания, в «подземном городе» реализованы возможности для поддержания боевой готовности: имеются классы для войсковых занятий и лекций. Общая длина переходов и траншей составляет более четырех километров, а глубина заложения коммуникаций — свыше четырех метров.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. По данным главы региона, сейчас ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на Донбасс и в Курскую область. Поэтому украинские войска ослабели.
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