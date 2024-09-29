В Херсонщине возвели «подземный город» для военнослужащих России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
бомбоубежища, подземные бункера. Пермь
Общая протяженность траншей и переходов в «подземном городе» — более четырех километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России сообщили о создании уникального «подземного города» для военнослужащих группировки войск «Днепр». Объект, расположенный на херсонском направлении, оборудован всем необходимым для жизни и отдыха личного состава.

«В „подземном городе“ есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал и другие объекты инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Специалисты материально-технического обеспечения создали условия, приближенные к домашним, чтобы военные могли эффективно отдыхать между боевыми заданиями.

Помимо комфортных условий для проживания, в «подземном городе» реализованы возможности для поддержания боевой готовности: имеются классы для войсковых занятий и лекций. Общая длина переходов и траншей составляет более четырех километров, а глубина заложения коммуникаций — свыше четырех метров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. По данным главы региона, сейчас ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на Донбасс и в Курскую область. Поэтому украинские войска ослабели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минобороны России сообщили о создании уникального «подземного города» для военнослужащих группировки войск «Днепр». Объект, расположенный на херсонском направлении, оборудован всем необходимым для жизни и отдыха личного состава. «В „подземном городе“ есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал и другие объекты инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Специалисты материально-технического обеспечения создали условия, приближенные к домашним, чтобы военные могли эффективно отдыхать между боевыми заданиями. Помимо комфортных условий для проживания, в «подземном городе» реализованы возможности для поддержания боевой готовности: имеются классы для войсковых занятий и лекций. Общая длина переходов и траншей составляет более четырех километров, а глубина заложения коммуникаций — свыше четырех метров. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. По данным главы региона, сейчас ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на Донбасс и в Курскую область. Поэтому украинские войска ослабели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...