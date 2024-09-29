Армия и оружие В Херсонщине возвели «подземный город» для военнослужащих России 29 сентября 2024 в 08:44 Размер текста - 17 + Общая протяженность траншей и переходов в «подземном городе» — более четырех километров Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны России сообщили о создании уникального «подземного города» для военнослужащих группировки войск «Днепр». Объект, расположенный на херсонском направлении, оборудован всем необходимым для жизни и отдыха личного состава. «В „подземном городе“ есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал и другие объекты инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Специалисты материально-технического обеспечения создали условия, приближенные к домашним, чтобы военные могли эффективно отдыхать между боевыми заданиями. Помимо комфортных условий для проживания, в «подземном городе» реализованы возможности для поддержания боевой готовности: имеются классы для войсковых занятий и лекций. Общая длина переходов и траншей составляет более четырех километров, а глубина заложения коммуникаций — свыше четырех метров. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. По данным главы региона, сейчас ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на Донбасс и в Курскую область. Поэтому украинские войска ослабели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Минобороны России сообщили о создании уникального «подземного города» для военнослужащих группировки войск «Днепр». Объект, расположенный на херсонском направлении, оборудован всем необходимым для жизни и отдыха личного состава. «В „подземном городе“ есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал и другие объекты инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Специалисты материально-технического обеспечения создали условия, приближенные к домашним, чтобы военные могли эффективно отдыхать между боевыми заданиями. Помимо комфортных условий для проживания, в «подземном городе» реализованы возможности для поддержания боевой готовности: имеются классы для войсковых занятий и лекций. Общая длина переходов и траншей составляет более четырех километров, а глубина заложения коммуникаций — свыше четырех метров. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. По данным главы региона, сейчас ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на Донбасс и в Курскую область. Поэтому украинские войска ослабели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям