Стилист Влад Лисовец показал, от чего отказаться мужчинам этой осенью

Стилист Лисовец: этой осенью мужчинам лучше отказаться от спортивных вещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью 2024 года мужчинам надо выбирать более элегантную одежду, считает эксперт моды и стилист Влад Лисовец
Осенью 2024 года мужчинам надо выбирать более элегантную одежду, считает эксперт моды и стилист Влад Лисовец Фото:

Мужчинам этой осенью придется отказаться от спортивных вещей и одеваться более элегантно. Эксперт моды и стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что и как носить россиянам.

Влад Лисовец рекомендует мужчинам уходить от спортивных вещей в повседневности
Влад Лисовец рекомендует мужчинам уходить от спортивных вещей в повседневности
Фото:

Модный эксперт призывает мужчин отказаться от повседневной носки спортивных костюмов, толстовок и кроссовок. Да, это удобно, но отложите это для спорта, дома, прогулок с собаками или оставьте для поездок за город. Сейчас тренд на элегантность. И добиться ее в своем образе не сложно, уверен стилист.

«Отдайте предпочтение прямым брюкам, которые прекрасно выглядят с рубашкой. Обратите внимание на приталенные пиджаки, но не короткие и не совсем затянутые, а как будто на размер больше».

Возвращаются галстуки, причем как для мужчин, так и для женщин. Но это не значит, что речь идет о «депутатском» галстуке. Мы его носим с кожаными брюками, с джинсами — с тем, с чем по канонам не положено. Так получается и современный, и чуть элегантный образ», — советует Лисовец.

Стилист призывает взглянуть по-другому на свою обувь. Он рекомендует заменить кроссовки ботинками, классическими мужскими туфлями, которые, кстати, можно миксовать не только с брюками.

«Спокойно носим их с широкими джинсами и белой рубашкой, пиджаком. Кстати, пиджак может не только отличаться по цвету, но и быть, например, в клетку. Такое сочетание будет очень выигрышно смотреться», — резюмировал Лисовец.

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Мужчинам этой осенью придется отказаться от спортивных вещей и одеваться более элегантно. Эксперт моды и стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что и как носить россиянам. Модный эксперт призывает мужчин отказаться от повседневной носки спортивных костюмов, толстовок и кроссовок. Да, это удобно, но отложите это для спорта, дома, прогулок с собаками или оставьте для поездок за город. Сейчас тренд на элегантность. И добиться ее в своем образе не сложно, уверен стилист. Возвращаются галстуки, причем как для мужчин, так и для женщин. Но это не значит, что речь идет о «депутатском» галстуке. Мы его носим с кожаными брюками, с джинсами — с тем, с чем по канонам не положено. Так получается и современный, и чуть элегантный образ», — советует Лисовец. Стилист призывает взглянуть по-другому на свою обувь. Он рекомендует заменить кроссовки ботинками, классическими мужскими туфлями, которые, кстати, можно миксовать не только с брюками. «Спокойно носим их с широкими джинсами и белой рубашкой, пиджаком. Кстати, пиджак может не только отличаться по цвету, но и быть, например, в клетку. Такое сочетание будет очень выигрышно смотреться», — резюмировал Лисовец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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