Стилист Влад Лисовец показал, от чего отказаться мужчинам этой осенью

Мужчинам этой осенью придется отказаться от спортивных вещей и одеваться более элегантно. Эксперт моды и стилист Влад Лисовец в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что и как носить россиянам.
Модный эксперт призывает мужчин отказаться от повседневной носки спортивных костюмов, толстовок и кроссовок. Да, это удобно, но отложите это для спорта, дома, прогулок с собаками или оставьте для поездок за город. Сейчас тренд на элегантность. И добиться ее в своем образе не сложно, уверен стилист.
«Отдайте предпочтение прямым брюкам, которые прекрасно выглядят с рубашкой. Обратите внимание на приталенные пиджаки, но не короткие и не совсем затянутые, а как будто на размер больше».
Возвращаются галстуки, причем как для мужчин, так и для женщин. Но это не значит, что речь идет о «депутатском» галстуке. Мы его носим с кожаными брюками, с джинсами — с тем, с чем по канонам не положено. Так получается и современный, и чуть элегантный образ», — советует Лисовец.
Стилист призывает взглянуть по-другому на свою обувь. Он рекомендует заменить кроссовки ботинками, классическими мужскими туфлями, которые, кстати, можно миксовать не только с брюками.
«Спокойно носим их с широкими джинсами и белой рубашкой, пиджаком. Кстати, пиджак может не только отличаться по цвету, но и быть, например, в клетку. Такое сочетание будет очень выигрышно смотреться», — резюмировал Лисовец.
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