Песков: «трезвые головы» на Западе услышали сигналы Путина

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Ядерная доктрина — это задокументированные условия президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Ядерная доктрина — это задокументированные условия президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков Фото:

Сигналы президента РФ Владимира Путина, посылаемые на протяжении двух лет странам Запада, были услышаны «трезвыми головами». «Оголтелые» же головы продолжат вести политику, которая приведет к негативным последствиям для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех», — сообщил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его telegram-канале. Так он ответил на вопрос журналиста о том, услышали ли на Западе очередное предупреждение Путина, заложенное в ядерную доктрину.

По словам пресс-секретаря президента, развитие ситуации требовало документального оформления и канонизации новых условий. Таким документом и стала новая ядерная доктрина. 

Ранее, 25 сентября 2024 года, Путин призвал изменить ядерную доктрину. На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию он предложил, в частности, считать агрессию неядерного государства при поддержке ядерного их совместным нападением на РФ. Песков назвал это предупреждением западным странам, сообщает «Национальная служба новостей».

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Сигналы президента РФ Владимира Путина, посылаемые на протяжении двух лет странам Запада, были услышаны «трезвыми головами». «Оголтелые» же головы продолжат вести политику, которая приведет к негативным последствиям для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех», — сообщил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его telegram-канале. Так он ответил на вопрос журналиста о том, услышали ли на Западе очередное предупреждение Путина, заложенное в ядерную доктрину. По словам пресс-секретаря президента, развитие ситуации требовало документального оформления и канонизации новых условий. Таким документом и стала новая ядерная доктрина.  Ранее, 25 сентября 2024 года, Путин призвал изменить ядерную доктрину. На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию он предложил, в частности, считать агрессию неядерного государства при поддержке ядерного их совместным нападением на РФ. Песков назвал это предупреждением западным странам, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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