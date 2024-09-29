Песков: «трезвые головы» на Западе услышали сигналы Путина

Сигналы президента РФ Владимира Путина, посылаемые на протяжении двух лет странам Запада, были услышаны «трезвыми головами». «Оголтелые» же головы продолжат вести политику, которая приведет к негативным последствиям для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику, которая может иметь весьма и весьма негативные последствия для всех», — сообщил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его telegram-канале. Так он ответил на вопрос журналиста о том, услышали ли на Западе очередное предупреждение Путина, заложенное в ядерную доктрину.
По словам пресс-секретаря президента, развитие ситуации требовало документального оформления и канонизации новых условий. Таким документом и стала новая ядерная доктрина.
Ранее, 25 сентября 2024 года, Путин призвал изменить ядерную доктрину. На заседании Совбеза по ядерному сдерживанию он предложил, в частности, считать агрессию неядерного государства при поддержке ядерного их совместным нападением на РФ. Песков назвал это предупреждением западным странам, сообщает «Национальная служба новостей».
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