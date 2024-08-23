Создатели легендарных «Упырей» основали «Уралдронзавод»

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Представитель завода дронов заявил, что название является продолжением традиций
Представитель завода дронов заявил, что название является продолжением традиций Фото:

Авторы дронов «Упырь», которые широко применяются войсками ЦВО на фронте, будут выпускать беспилотники на площадке «Уралдронзавода». Именно так они решили назвать свое производство. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель компании-разработчика.

«Да, мы решили назвать предприятие „Уралдронзавод“. Отсылка к легендарному танковому заводу действительно есть — мы продолжаем традиции нашего региона, опорного края державы», — рассказал представитель предприятия URA.RU. Производство «Упырей» находится под санкциями США. 

FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработку оценили в уральском полпредстве, и сейчас проект активно поддерживают. Эксклюзивные кадры с секретного производства — в материале URA.RU.

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Авторы дронов «Упырь», которые широко применяются войсками ЦВО на фронте, будут выпускать беспилотники на площадке «Уралдронзавода». Именно так они решили назвать свое производство. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель компании-разработчика. «Да, мы решили назвать предприятие „Уралдронзавод“. Отсылка к легендарному танковому заводу действительно есть — мы продолжаем традиции нашего региона, опорного края державы», — рассказал представитель предприятия URA.RU. Производство «Упырей» находится под санкциями США.  FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработку оценили в уральском полпредстве, и сейчас проект активно поддерживают. Эксклюзивные кадры с секретного производства — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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