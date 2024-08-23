Создатели легендарных «Упырей» основали «Уралдронзавод»

Авторы дронов «Упырь», которые широко применяются войсками ЦВО на фронте, будут выпускать беспилотники на площадке «Уралдронзавода». Именно так они решили назвать свое производство. Эту информацию URA.RU подтвердил представитель компании-разработчика.
«Да, мы решили назвать предприятие „Уралдронзавод“. Отсылка к легендарному танковому заводу действительно есть — мы продолжаем традиции нашего региона, опорного края державы», — рассказал представитель предприятия URA.RU. Производство «Упырей» находится под санкциями США.
FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработку оценили в уральском полпредстве, и сейчас проект активно поддерживают. Эксклюзивные кадры с секретного производства — в материале URA.RU.
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