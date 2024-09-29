В ЛНР освобождена Макеевка

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Войска РФ освободили Макеевку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР», — уточнили в Минобороны РФ. Российские войска подавили сопротивление ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что в скором времени ВСУ могут быть полностью вытеснены из села. Бои за населенный пункт велись больше суток.

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Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР», — уточнили в Минобороны РФ. Российские войска подавили сопротивление ВСУ. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что в скором времени ВСУ могут быть полностью вытеснены из села. Бои за населенный пункт велись больше суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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