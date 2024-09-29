В ЛНР освобождена Макеевка

Войска РФ освободили Макеевку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР», — уточнили в Минобороны РФ. Российские войска подавили сопротивление ВСУ.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что в скором времени ВСУ могут быть полностью вытеснены из села. Бои за населенный пункт велись больше суток.
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