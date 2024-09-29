Зверски избитая в Ульяновске пенсионерка дала первый комментарий

В Ульяновске произошло жестокое нападение на 69-летнюю пенсионерку Валентину. Пострадавшая поделилась своими мыслями о происшествии и о поведении нападавшего.
«Это какой-то садист, наверное. Ему удовольствие было просто человеку делать больно, я так полагаю. Он ненормальный... Мне противно на этого человека смотреть даже», — заявила Валентина в интервью Life.ru. Пенсионерка также упомянула, что Сергей попытался принести ей извинения в полиции, но она их не приняла.
Пострадавшая сообщила, что до нападения на нее Сергей уже проявил агрессию, порезав шины на семи автомобилях в их дворе, после чего на него были поданы жалобы соседями. Валентина выразила мнение, что слова Сергея о покаянии были лишь притворством: «Он настолько ограниченный, что никакие слова до него не дойдут, и вот эти все его покаяния — они притворны. Он притворный. Я же учитель, психолог, я вижу. Он просто испугался, что его схватили, от безысходности, что деваться некуда».
Ранее в Ульяновске произошло нападение на пожилую женщину, торговавшую цветами у входа в магазин. Нападавший, мотивы которого остаются неясными, нанес ей несколько ударов по лицу. В результате оперативных мероприятий был установлен и задержан 46-летний Сергей К., против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает издание 360.ru. На допросе Сергей не смог дать объяснений своим действиям после нападения на пенсионерку.
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