«Хезболла» подтвердила гибель еще двух руководителей

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ЦАХАЛ ликвидировал Набиля Каука и Али Караки Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Шиитская организация «Хезболла» подтвердило смерть двух руководителей во время израильского удара по Бейруту. В результате ракетной атаки погибли замглавы Исполнительского совета Набиль Каук и один из лидеров движения Али Караки.

«В результате вероломного удара 28 сентября по жилому кварталу Шиях погиб шейх Набиль Каук, занимавший пост заместителя главы Исполнительного совета», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Другой руководитель Али Караки, известный как «номер 2» и отвечающий за оборону на южном фронте, погиб 27 сентября.

Смерть наступила в результате удара по подземному бункеру в квартале Харет-Хорейк, где проходило совещание командного состава. Караки погиб вместе с генеральным секретарем организации Хасаном Насраллой.

С начала 2024 года из-за обострения конфликта на ливано-израильской границе ЦАХАЛ провел ряд крупных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла». Кто погиб за год и как их смерть скажется на будущем движения — в материале URA.RU.

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Шиитская организация «Хезболла» подтвердило смерть двух руководителей во время израильского удара по Бейруту. В результате ракетной атаки погибли замглавы Исполнительского совета Набиль Каук и один из лидеров движения Али Караки. «В результате вероломного удара 28 сентября по жилому кварталу Шиях погиб шейх Набиль Каук, занимавший пост заместителя главы Исполнительного совета», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Другой руководитель Али Караки, известный как «номер 2» и отвечающий за оборону на южном фронте, погиб 27 сентября. Смерть наступила в результате удара по подземному бункеру в квартале Харет-Хорейк, где проходило совещание командного состава. Караки погиб вместе с генеральным секретарем организации Хасаном Насраллой. С начала 2024 года из-за обострения конфликта на ливано-израильской границе ЦАХАЛ провел ряд крупных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла». Кто погиб за год и как их смерть скажется на будущем движения — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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