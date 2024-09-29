В мире «Хезболла» подтвердила гибель еще двух руководителей 29 сентября 2024 в 18:57 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ ликвидировал Набиля Каука и Али Караки Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Шиитская организация «Хезболла» подтвердило смерть двух руководителей во время израильского удара по Бейруту. В результате ракетной атаки погибли замглавы Исполнительского совета Набиль Каук и один из лидеров движения Али Караки. «В результате вероломного удара 28 сентября по жилому кварталу Шиях погиб шейх Набиль Каук, занимавший пост заместителя главы Исполнительного совета», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Другой руководитель Али Караки, известный как «номер 2» и отвечающий за оборону на южном фронте, погиб 27 сентября. Смерть наступила в результате удара по подземному бункеру в квартале Харет-Хорейк, где проходило совещание командного состава. Караки погиб вместе с генеральным секретарем организации Хасаном Насраллой. С начала 2024 года из-за обострения конфликта на ливано-израильской границе ЦАХАЛ провел ряд крупных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла». Кто погиб за год и как их смерть скажется на будущем движения — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Шиитская организация «Хезболла» подтвердило смерть двух руководителей во время израильского удара по Бейруту. В результате ракетной атаки погибли замглавы Исполнительского совета Набиль Каук и один из лидеров движения Али Караки. «В результате вероломного удара 28 сентября по жилому кварталу Шиях погиб шейх Набиль Каук, занимавший пост заместителя главы Исполнительного совета», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Другой руководитель Али Караки, известный как «номер 2» и отвечающий за оборону на южном фронте, погиб 27 сентября. Смерть наступила в результате удара по подземному бункеру в квартале Харет-Хорейк, где проходило совещание командного состава. Караки погиб вместе с генеральным секретарем организации Хасаном Насраллой. С начала 2024 года из-за обострения конфликта на ливано-израильской границе ЦАХАЛ провел ряд крупных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла». Кто погиб за год и как их смерть скажется на будущем движения — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям