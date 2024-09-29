Самолет Utair не смог вылететь в Тюмень, потому что заглох на взлетной полосе

Рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был вынужден прервать вылет 29 сентября из-за поломки. Во время руления ко взлетной полосе самолет заглох. Об этом сообщили очевидцы.
«Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair Москва-Тюмень заглох во Внуково во время рулежки к взлетной полосе. По словам пассажира, в 21:55 сидящим в самолете сообщили о необходимости его покинуть. Замена борта ожидается не ранее 23:30», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ. Новости». Уточняется, что пассажирам выдали еду и напитки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там подтвердили задержку и уточнили, что рейс прибудет в Тюмень 30 сентября в 5:45. Задержка составит 3,5 часа. По их данным авиакомпания Utair объяснила перенос рейса поздним прибытием самолета. В пресс-службу авиакомпании также отправлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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