29 сентября 2024

Самолет Utair не смог вылететь в Тюмень, потому что заглох на взлетной полосе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры вынуждены ждать замены самолета
Пассажиры вынуждены ждать замены самолета Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был вынужден прервать вылет 29 сентября из-за поломки. Во время руления ко взлетной полосе самолет заглох. Об этом сообщили очевидцы.

«Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair Москва-Тюмень заглох во Внуково во время рулежки к взлетной полосе. По словам пассажира, в 21:55 сидящим в самолете сообщили о необходимости его покинуть. Замена борта ожидается не ранее 23:30», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ. Новости». Уточняется, что пассажирам выдали еду и напитки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там подтвердили задержку и уточнили, что рейс прибудет в Тюмень 30 сентября в 5:45. Задержка составит 3,5 часа. По их данным авиакомпания Utair объяснила перенос рейса поздним прибытием самолета. В пресс-службу авиакомпании также отправлен официальный запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был вынужден прервать вылет 29 сентября из-за поломки. Во время руления ко взлетной полосе самолет заглох. Об этом сообщили очевидцы. «Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair Москва-Тюмень заглох во Внуково во время рулежки к взлетной полосе. По словам пассажира, в 21:55 сидящим в самолете сообщили о необходимости его покинуть. Замена борта ожидается не ранее 23:30», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ. Новости». Уточняется, что пассажирам выдали еду и напитки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там подтвердили задержку и уточнили, что рейс прибудет в Тюмень 30 сентября в 5:45. Задержка составит 3,5 часа. По их данным авиакомпания Utair объяснила перенос рейса поздним прибытием самолета. В пресс-службу авиакомпании также отправлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...