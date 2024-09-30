СК начал проверку по делу ветерана СВО, попавшего в рабство к цыганам

В Туле ветеран спецоперации попал в рабство к цыганам, позже был освобожден. По этой истории Следственный комитет начал проверку, сообщили в СУ СК России по области.
«В Туле следователями организована проверка по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе», — говорится в telegram-канале СУ СК по региону. Целью проверки является установление обстоятельств происшествия. В результате всех мероприятий будет принято процессуальное решение.
Волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров сообщил о том, что в поселке Ровно Тульской области из рабства цыган был освобожден ветеран СВО. После завершения контракта и возвращения из зоны боевых действий, мужчина отправился в Москву, где потратил значительную часть денег, а затем обманом попал в рабство.
Цыгане предлагали ему и еще нескольким заложникам работу: разгрузка овощей и фруктов с обещанием быстрого заработка. Однако для этого они забирали у паспорта. Спустя время были освобождены не только ветеран СВО, но и еще девять человек, которые также стали жертвами незаконного удержания, передает MK.RU.
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В Туле ветеран спецоперации попал в рабство к цыганам, позже был освобожден. По этой истории Следственный комитет начал проверку, сообщили в СУ СК России по области. «В Туле следователями организована проверка по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе», — говорится в telegram-канале СУ СК по региону. Целью проверки является установление обстоятельств происшествия. В результате всех мероприятий будет принято процессуальное решение. Волонтер Движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров сообщил о том, что в поселке Ровно Тульской области из рабства цыган был освобожден ветеран СВО. После завершения контракта и возвращения из зоны боевых действий, мужчина отправился в Москву, где потратил значительную часть денег, а затем обманом попал в рабство. Цыгане предлагали ему и еще нескольким заложникам работу: разгрузка овощей и фруктов с обещанием быстрого заработка. Однако для этого они забирали у паспорта. Спустя время были освобождены не только ветеран СВО, но и еще девять человек, которые также стали жертвами незаконного удержания, передает MK.RU.