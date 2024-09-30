В Госдуме хотят разрешить передавать пенсионные баллы родителям

Депутаты ЛДПР: дети смогут передавать родителям свои пенсионные баллы

30 сентября 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Пожилые родители смогут с помощью пенсионных баллов своих детей быстрее выйти на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети смогут передавать своим родителям по два пенсионных балла в год. Соответствующий законопроект был разработан группой депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. «Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше 2, родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя — в полном объеме», — говорится в пояснительной записке, которую приводит ТАСС. Отмечается, что при этом у родителей размер индивидуального пенсионного коэффициента не должен быть свыше 10. По словам депутатов, законопроект предусмотрен в качестве дополнительной меры поддержки людей, которые выходят на пенсию. Так, пожилые родители, которые не накопили достаточное количество баллов, смогут с помощью пенсионных баллов своих детей быстрее выйти на пенсию или увеличить ее размер. С 1 октября 2024 года в России пройдет масштабная индексация пенсий для трех категорий пенсионеров. В Госдуме рассказали, что военные пенсионеры, ветераны возрастом за 80 лет, а также те, кто вышел на пенсию в конце летнего периода, получат повышенные выплаты от государства. Все изменения будут произведены автоматически, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети смогут передавать своим родителям по два пенсионных балла в год. Соответствующий законопроект был разработан группой депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. «Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше 2, родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя — в полном объеме», — говорится в пояснительной записке, которую приводит ТАСС. Отмечается, что при этом у родителей размер индивидуального пенсионного коэффициента не должен быть свыше 10. По словам депутатов, законопроект предусмотрен в качестве дополнительной меры поддержки людей, которые выходят на пенсию. Так, пожилые родители, которые не накопили достаточное количество баллов, смогут с помощью пенсионных баллов своих детей быстрее выйти на пенсию или увеличить ее размер. С 1 октября 2024 года в России пройдет масштабная индексация пенсий для трех категорий пенсионеров. В Госдуме рассказали, что военные пенсионеры, ветераны возрастом за 80 лет, а также те, кто вышел на пенсию в конце летнего периода, получат повышенные выплаты от государства. Все изменения будут произведены автоматически, передает MK.RU.