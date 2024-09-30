Пушилин поздравил жителей ДНР со второй годовщиной присоединения к России

30 сентября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Пушилин заявил, что после присоединения ДНР к РФ регион заметно преобразился Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два года назад ДНР присоединилась к России. Глава Республики Денис Пушилин поздравил местных жителей и заявил, что произошедшее в 2022 году является «триумфом справедливости». «Дорогие земляки, сегодня мы с гордостью отмечаем знаменательную дату годовщину воссоединения Донбасса с Россией. Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. По словам главы ДНР, присоединение региона к российской территории является «триумфом справедливости», о котором Республика мечтала долгие годы. Благодаря присоединению к РФ в Донецкой Народной Республике произошло множество изменений: была восстановлена инфраструктура, построены дома, открылись новые школы и предприятия, улучшилось качество жизни. Денис Пушилин уверен, что регион будет полностью возрожден в скором времени. Ранее руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что присоединение новых регионов к России способствует развитию промышленности страны. Среди них угольная, добыча полезных ископаемых, а также машиностроение. День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отмечается 30 сентября. Эта дата была закреплена федеральным законом, принятым 28 сентября 2023 года. В 2022 году количество регионов России увеличилось с 85 до 89. Границы новых территорий были приняты как государственные границы РФ. При этом ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединились к РФ в пределах своих административных границ, в то время как Херсонская область была включена в состав РФ вместе с двумя районами Николаевской области, где также проходил референдум. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два года назад ДНР присоединилась к России. Глава Республики Денис Пушилин поздравил местных жителей и заявил, что произошедшее в 2022 году является «триумфом справедливости». «Дорогие земляки, сегодня мы с гордостью отмечаем знаменательную дату годовщину воссоединения Донбасса с Россией. Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. По словам главы ДНР, присоединение региона к российской территории является «триумфом справедливости», о котором Республика мечтала долгие годы. Благодаря присоединению к РФ в Донецкой Народной Республике произошло множество изменений: была восстановлена инфраструктура, построены дома, открылись новые школы и предприятия, улучшилось качество жизни. Денис Пушилин уверен, что регион будет полностью возрожден в скором времени. Ранее руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что присоединение новых регионов к России способствует развитию промышленности страны. Среди них угольная, добыча полезных ископаемых, а также машиностроение. День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отмечается 30 сентября. Эта дата была закреплена федеральным законом, принятым 28 сентября 2023 года. В 2022 году количество регионов России увеличилось с 85 до 89. Границы новых территорий были приняты как государственные границы РФ. При этом ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединились к РФ в пределах своих административных границ, в то время как Херсонская область была включена в состав РФ вместе с двумя районами Николаевской области, где также проходил референдум.