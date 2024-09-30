Пушилин поздравил жителей ДНР со второй годовщиной присоединения к России

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Пушилин заявил, что после присоединения ДНР к РФ регион заметно преобразился Фото:

Два года назад ДНР присоединилась к России. Глава Республики Денис Пушилин поздравил местных жителей и заявил, что произошедшее в 2022 году является «триумфом справедливости».

«Дорогие земляки, сегодня мы с гордостью отмечаем знаменательную дату годовщину воссоединения Донбасса с Россией. Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.

По словам главы ДНР, присоединение региона к российской территории является «триумфом справедливости», о котором Республика мечтала долгие годы. Благодаря присоединению к РФ в Донецкой Народной Республике произошло множество изменений: была восстановлена инфраструктура, построены дома, открылись новые школы и предприятия, улучшилось качество жизни. Денис Пушилин уверен, что регион будет полностью возрожден в скором времени.

Ранее руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что присоединение новых регионов к России способствует развитию промышленности страны. Среди них угольная, добыча полезных ископаемых, а также машиностроение.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отмечается 30 сентября. Эта дата была закреплена федеральным законом, принятым 28 сентября 2023 года.

В 2022 году количество регионов России увеличилось с 85 до 89. Границы новых территорий были приняты как государственные границы РФ. При этом ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединились к РФ в пределах своих административных границ, в то время как Херсонская область была включена в состав РФ вместе с двумя районами Николаевской области, где также проходил референдум.

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Два года назад ДНР присоединилась к России. Глава Республики Денис Пушилин поздравил местных жителей и заявил, что произошедшее в 2022 году является «триумфом справедливости». «Дорогие земляки, сегодня мы с гордостью отмечаем знаменательную дату годовщину воссоединения Донбасса с Россией. Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. По словам главы ДНР, присоединение региона к российской территории является «триумфом справедливости», о котором Республика мечтала долгие годы. Благодаря присоединению к РФ в Донецкой Народной Республике произошло множество изменений: была восстановлена инфраструктура, построены дома, открылись новые школы и предприятия, улучшилось качество жизни. Денис Пушилин уверен, что регион будет полностью возрожден в скором времени. Ранее руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что присоединение новых регионов к России способствует развитию промышленности страны. Среди них угольная, добыча полезных ископаемых, а также машиностроение. День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отмечается 30 сентября. Эта дата была закреплена федеральным законом, принятым 28 сентября 2023 года. В 2022 году количество регионов России увеличилось с 85 до 89. Границы новых территорий были приняты как государственные границы РФ. При этом ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединились к РФ в пределах своих административных границ, в то время как Херсонская область была включена в состав РФ вместе с двумя районами Николаевской области, где также проходил референдум.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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