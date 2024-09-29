29 сентября 2024

Студентки, найденные без сознания в Екатеринбурге, объелись таблеток

Две подруги, найденные без сознания в Екатеринбурге, отравились таблетками
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело об убитом ребенке, труп которого нашли в чемодане. Пермь, подземный переход, люди, тоннель, переход, девушки, подруги, набережная, коммунальный мост, сестры
Девушек удалось спасти Фото:

Две 16-летние подруги, найденные на улице Екатеринбурга без сознания, отравились рецептурным препаратом с антидепрессивным эффектом. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Экспертиза в крови у пациенток выявила вещество, содержащееся в таблетках из группы миорелаксантов. Эти препараты используются для снятия боли и оказания седативного эффекта при менингите, инсульте и других серьезных заболеваниях. У лекарства есть антидепрессивный эффект, что сделало его популярным среди наркоманов,» — объяснил собеседник агентства.

Когда девушек нашли на улице без сознания, при себе у них были пустые упаковки именно от этого лекарства. Самих таблеток в облатках не оказалось. На скорой подруг увезли в токсикоцентр, где диагностировали острое отравление медикаментами. Пациенток ввели в искусственную кому, из которой уже благополучно вывели, и они чувствуют себя хорошо. Сотрудники отдела ПДН проводят проверку по факту отравления несовершеннолетних. Известно, что подруги учатся в одном из екатеринбургских колледжей.

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Две 16-летние подруги, найденные на улице Екатеринбурга без сознания, отравились рецептурным препаратом с антидепрессивным эффектом. Подробности URA.RU сообщил источник. «Экспертиза в крови у пациенток выявила вещество, содержащееся в таблетках из группы миорелаксантов. Эти препараты используются для снятия боли и оказания седативного эффекта при менингите, инсульте и других серьезных заболеваниях. У лекарства есть антидепрессивный эффект, что сделало его популярным среди наркоманов,» — объяснил собеседник агентства. Когда девушек нашли на улице без сознания, при себе у них были пустые упаковки именно от этого лекарства. Самих таблеток в облатках не оказалось. На скорой подруг увезли в токсикоцентр, где диагностировали острое отравление медикаментами. Пациенток ввели в искусственную кому, из которой уже благополучно вывели, и они чувствуют себя хорошо. Сотрудники отдела ПДН проводят проверку по факту отравления несовершеннолетних. Известно, что подруги учатся в одном из екатеринбургских колледжей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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