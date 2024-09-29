Студентки, найденные без сознания в Екатеринбурге, объелись таблеток

Две 16-летние подруги, найденные на улице Екатеринбурга без сознания, отравились рецептурным препаратом с антидепрессивным эффектом. Подробности URA.RU сообщил источник.
«Экспертиза в крови у пациенток выявила вещество, содержащееся в таблетках из группы миорелаксантов. Эти препараты используются для снятия боли и оказания седативного эффекта при менингите, инсульте и других серьезных заболеваниях. У лекарства есть антидепрессивный эффект, что сделало его популярным среди наркоманов,» — объяснил собеседник агентства.
Когда девушек нашли на улице без сознания, при себе у них были пустые упаковки именно от этого лекарства. Самих таблеток в облатках не оказалось. На скорой подруг увезли в токсикоцентр, где диагностировали острое отравление медикаментами. Пациенток ввели в искусственную кому, из которой уже благополучно вывели, и они чувствуют себя хорошо. Сотрудники отдела ПДН проводят проверку по факту отравления несовершеннолетних. Известно, что подруги учатся в одном из екатеринбургских колледжей.
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