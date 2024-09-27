Двух подруг, найденных на улице Екатеринбурга без сознания, вывели из комы

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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Состояние пациенток уже не вызывает опасения (архивное фото) Фото:

Двух 16-летних подруг, найденных на улице без сознания при странных обстоятельствах, вывели из медикаментозной комы в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Девочки в сознании, они переведены из реанимации в общее отделение токсикоцентра. Состояние у них хорошее, стабильное, они принимают пищу, самостоятельно ходят», — рассказал собеседник агентства.

Девушки были найдены ночью на улице 8 Марта. Что с ними именно произошло, предстоит выяснить полиции. Известно, что одна ночевала у другой, пока родители были в отъезде. Под покровом темноты подруги вышли из дома и исчезли. Позже подростков нашли в глубоком обмороке и увезли в больницу. Врачи диагностировали у них острое отравление сильнодействующими препаратами и ввели пациенток в медикаментозную кому. Мама одной из них подозревала в истории криминал.

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Двух 16-летних подруг, найденных на улице без сознания при странных обстоятельствах, вывели из медикаментозной комы в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник. «Девочки в сознании, они переведены из реанимации в общее отделение токсикоцентра. Состояние у них хорошее, стабильное, они принимают пищу, самостоятельно ходят», — рассказал собеседник агентства. Девушки были найдены ночью на улице 8 Марта. Что с ними именно произошло, предстоит выяснить полиции. Известно, что одна ночевала у другой, пока родители были в отъезде. Под покровом темноты подруги вышли из дома и исчезли. Позже подростков нашли в глубоком обмороке и увезли в больницу. Врачи диагностировали у них острое отравление сильнодействующими препаратами и ввели пациенток в медикаментозную кому. Мама одной из них подозревала в истории криминал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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