Двух подруг, найденных на улице Екатеринбурга без сознания, вывели из комы

Двух 16-летних подруг, найденных на улице без сознания при странных обстоятельствах, вывели из медикаментозной комы в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Девочки в сознании, они переведены из реанимации в общее отделение токсикоцентра. Состояние у них хорошее, стабильное, они принимают пищу, самостоятельно ходят», — рассказал собеседник агентства.
Девушки были найдены ночью на улице 8 Марта. Что с ними именно произошло, предстоит выяснить полиции. Известно, что одна ночевала у другой, пока родители были в отъезде. Под покровом темноты подруги вышли из дома и исчезли. Позже подростков нашли в глубоком обмороке и увезли в больницу. Врачи диагностировали у них острое отравление сильнодействующими препаратами и ввели пациенток в медикаментозную кому. Мама одной из них подозревала в истории криминал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!