В Челябинске закрылся популярный ресторан свердловского бизнесмена

В Челябинске ресторан Plove закрыли для нового проекта

30 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Восточный ресторан Plove от основателя «Своей компании» закрылся 29 сентября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске закрылся ресторан восточной кухни Plove, открытый в центре города основателем уральской сети «Своя компания» Андреем Трофимовым в 2016 году. Как сообщило руководство заведения, причиной стала реконструкция. «Ресторан Plove закрывается для нового проекта! Мы уверены, что это лишь временное прощание. В скором времени мы представим вам кое-что новое», — заявило руководство в соцсети «ВКонтакте». Кулинарный критик Глориан Кински предположил, что концепция заведения могла изжить себя за восемь лет существования. Возможно, на месте восточного ресторана появится европейская или авторская кухни, считает критик. Притом информации о том, что откроется взамен Plove, пока не раскрывается и в близких заведению кругах. Ресторан Plove был открыт в 2016 году свердловским ресторатором Андреем Трофимовым. Изначально владелец уральской сети «Своя компания» открыл заведение в экспериментальном формате — летнее кафе расположилось в шатрах на заднем дворике. Проект изначально планировался как локальное заведение в пределах Челябинска. Позже он переехал в основное помещение на той же локации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске закрылся ресторан восточной кухни Plove, открытый в центре города основателем уральской сети «Своя компания» Андреем Трофимовым в 2016 году. Как сообщило руководство заведения, причиной стала реконструкция. «Ресторан Plove закрывается для нового проекта! Мы уверены, что это лишь временное прощание. В скором времени мы представим вам кое-что новое», — заявило руководство в соцсети «ВКонтакте». Кулинарный критик Глориан Кински предположил, что концепция заведения могла изжить себя за восемь лет существования. Возможно, на месте восточного ресторана появится европейская или авторская кухни, считает критик. Притом информации о том, что откроется взамен Plove, пока не раскрывается и в близких заведению кругах. Ресторан Plove был открыт в 2016 году свердловским ресторатором Андреем Трофимовым. Изначально владелец уральской сети «Своя компания» открыл заведение в экспериментальном формате — летнее кафе расположилось в шатрах на заднем дворике. Проект изначально планировался как локальное заведение в пределах Челябинска. Позже он переехал в основное помещение на той же локации.