Взорвавшего авто с Захаром Прилепиным приговорили к пожизненному

Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято судом после рассмотрения всех обстоятельств дела.
«Обвинение запросило для мужчины пожизненное заключение», — сообщает telegram-канал Baza. Пермяков был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконный сбыт оружия, подделку документов, оборот взрывчатки и изготовление взрывчатых веществ.
Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда под автомобилем писателя были взорваны противотанковые мины. В результате атаки погиб водитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Пермяков был задержан в день покушения, при нем были обнаружены документы нескольких государств и оружие. На допросе он заявил, что приехал в Россию для осуществления убийства Захара Прилепина.
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Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято судом после рассмотрения всех обстоятельств дела. «Обвинение запросило для мужчины пожизненное заключение», — сообщает telegram-канал Baza. Пермяков был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконный сбыт оружия, подделку документов, оборот взрывчатки и изготовление взрывчатых веществ. Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда под автомобилем писателя были взорваны противотанковые мины. В результате атаки погиб водитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Пермяков был задержан в день покушения, при нем были обнаружены документы нескольких государств и оружие. На допросе он заявил, что приехал в Россию для осуществления убийства Захара Прилепина.