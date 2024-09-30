Взорвавшего авто с Захаром Прилепиным приговорили к пожизненному

Суд приговорил Пермякова, пытавшегося убить Прилепина, к пожизненному заключению

30 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Александра Пермякова, который пытался убить Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято судом после рассмотрения всех обстоятельств дела. «Обвинение запросило для мужчины пожизненное заключение», — сообщает telegram-канал Baza. Пермяков был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконный сбыт оружия, подделку документов, оборот взрывчатки и изготовление взрывчатых веществ. Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда под автомобилем писателя были взорваны противотанковые мины. В результате атаки погиб водитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Пермяков был задержан в день покушения, при нем были обнаружены документы нескольких государств и оружие. На допросе он заявил, что приехал в Россию для осуществления убийства Захара Прилепина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято судом после рассмотрения всех обстоятельств дела. «Обвинение запросило для мужчины пожизненное заключение», — сообщает telegram-канал Baza. Пермяков был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконный сбыт оружия, подделку документов, оборот взрывчатки и изготовление взрывчатых веществ. Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда под автомобилем писателя были взорваны противотанковые мины. В результате атаки погиб водитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Пермяков был задержан в день покушения, при нем были обнаружены документы нескольких государств и оружие. На допросе он заявил, что приехал в Россию для осуществления убийства Захара Прилепина.