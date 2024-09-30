Взорвавшего авто с Захаром Прилепиным приговорили к пожизненному

Суд приговорил Пермякова, пытавшегося убить Прилепина, к пожизненному заключению
© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, прилепин захар
Александра Пермякова, который пытался убить Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято судом после рассмотрения всех обстоятельств дела.

«Обвинение запросило для мужчины пожизненное заключение», — сообщает telegram-канал Baza. Пермяков был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконный сбыт оружия, подделку документов, оборот взрывчатки и изготовление взрывчатых веществ.

Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда под автомобилем писателя были взорваны противотанковые мины. В результате атаки погиб водитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Пермяков был задержан в день покушения, при нем были обнаружены документы нескольких государств и оружие. На допросе он заявил, что приехал в Россию для осуществления убийства Захара Прилепина.

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Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Это решение было принято судом после рассмотрения всех обстоятельств дела. «Обвинение запросило для мужчины пожизненное заключение», — сообщает telegram-канал Baza. Пермяков был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконный сбыт оружия, подделку документов, оборот взрывчатки и изготовление взрывчатых веществ. Покушение на Прилепина произошло в мае 2023 года, когда под автомобилем писателя были взорваны противотанковые мины. В результате атаки погиб водитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Пермяков был задержан в день покушения, при нем были обнаружены документы нескольких государств и оружие. На допросе он заявил, что приехал в Россию для осуществления убийства Захара Прилепина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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