Байден отказал Зеленскому в ключевом пункте «плана победы»: главное об СВО 30 сентября

Байден отказал Зеленскому в ключевом пункте «плана победы»

30 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Представители администрации президента США побоялись реакции Кремля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден отказал лидеру Украины Владимиру Зеленскому в ключевом пункте «плана победы». ВСУ обстреляли два населенных пункта в Харьковской области, а при атаках на Белгородскую область повреждены три дома. В Курской области объявлена ракетная опасность. Главные новости спецоперации на 30 сентября — в материале URA.RU. Байден отказал Зеленскому в ключевом пункте «плана победы» Президент США Джо Байден отказал лидеру Украины Владимиру Зеленскому в просьбе ударить по России ракетами большей дальности полета. Это было основным пунктом «плана победы». Как стало известно, представители администрации президента Соединенных Штатов Америки побоялись реакции Кремля. При этом Байден выделил Киеву новый транш ранее одобренной военной помощи. ВСУ обстреляли два населенных пункта в Харьковской области Села Пески и Лиман в Харьковской области были обстреляны ВСУ. В результате атаки загорелись произошло хозпостойки и прилегающие дома.Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем telegram-канале . По предварительным данным, были повреждены минимум 10 частных построек. Информация о количестве жертв уточняется. При атаках ВСУ на Белгородскую область повреждены три дома и торговый объект Два населенных пункта были атакованы ВСУ в Белгородской области. В результате обстрела повреждены три жилых дома и один торговый объект. «Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В одном частном доме повреждена крыша, еще в двух домах выбиты окна. В селе Вязовое дрон-камикадзе атаковал объект торговли», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало. В Курской области объявляли ракетную опасность Угрозу ракетной опасности объявили в Курской области. Жителей призывали укрыться от ракетного удара в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя несколько часов в своем telegram-канале глава региона Алексей Смирнов сообщил об отмене опасности ракетного удара. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России. «30 сентября текущего года около 16:30 мск, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в официальном сообщении ведомства. Европарламент поведал о сторонниках мира на Украине на выгодных условиях для РФ Некоторые представители Европарламента (ЕП) поддерживают идею заключения мира на Украине на выгодных условиях для РФ. Об этом сообщил портал ljab . По данным издания, некоторые депутаты ЕП, которые выступают за победу Киева, призывают провести переговоры с Россией, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт. Военкор Кулага получил ранение в ДНР Военкор Денис Кулага и сопровождавшие его офицеры получили ранение в Донецкой Народной Республике. Группа двигалась со съемок и попала под атаку дронов в районе Часова Яра. К военкору прилетел FPV-дрон. В результате происшествия Кулага получил осколочные ранение обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей. Об этом сообщает «Пятый Канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден отказал лидеру Украины Владимиру Зеленскому в ключевом пункте «плана победы». ВСУ обстреляли два населенных пункта в Харьковской области, а при атаках на Белгородскую область повреждены три дома. В Курской области объявлена ракетная опасность. Главные новости спецоперации на 30 сентября — в материале URA.RU. Президент США Джо Байден отказал лидеру Украины Владимиру Зеленскому в просьбе ударить по России ракетами большей дальности полета. Это было основным пунктом «плана победы». Как стало известно, представители администрации президента Соединенных Штатов Америки побоялись реакции Кремля. При этом Байден выделил Киеву новый транш ранее одобренной военной помощи. Села Пески и Лиман в Харьковской области были обстреляны ВСУ. В результате атаки загорелись произошло хозпостойки и прилегающие дома.Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем telegram-канале. По предварительным данным, были повреждены минимум 10 частных построек. Информация о количестве жертв уточняется. Два населенных пункта были атакованы ВСУ в Белгородской области. В результате обстрела повреждены три жилых дома и один торговый объект. «Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В одном частном доме повреждена крыша, еще в двух домах выбиты окна. В селе Вязовое дрон-камикадзе атаковал объект торговли», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало. В Курской области объявляли ракетную опасность Угрозу ракетной опасности объявили в Курской области. Жителей призывали укрыться от ракетного удара в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя несколько часов в своем telegram-канале глава региона Алексей Смирнов сообщил об отмене опасности ракетного удара. Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России. «30 сентября текущего года около 16:30 мск, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в официальном сообщении ведомства. Европарламент поведал о сторонниках мира на Украине на выгодных условиях для РФ Некоторые представители Европарламента (ЕП) поддерживают идею заключения мира на Украине на выгодных условиях для РФ. Об этом сообщил портал ljab. По данным издания, некоторые депутаты ЕП, которые выступают за победу Киева, призывают провести переговоры с Россией, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт. Военкор Кулага получил ранение в ДНР Военкор Денис Кулага и сопровождавшие его офицеры получили ранение в Донецкой Народной Республике. Группа двигалась со съемок и попала под атаку дронов в районе Часова Яра. К военкору прилетел FPV-дрон. В результате происшествия Кулага получил осколочные ранение обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей. Об этом сообщает «Пятый Канал».