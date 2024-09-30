Боррель призвал Украину бить западным оружием по аэропортам России

30 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Украина должна «нацелиться» на аэропорты России, заявил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен разрешить Киеву бить по аэропортам на территории России. Также он призвал Украину бить по пусковым площадкам ракет. «Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия», — написал Боррель в своем блоге, передает ТАСС. Свой призыв Верховный представитель объяснил выражением «Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!». Однако тот подчеркнул, что не все в Евросоюзе согласны с подобной мерой. На данный момент, считает Боррель, ЕС должен поддерживать Киев всем необходимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст ответ на разрешение бить по стране дальнобойным оружием. Сам же российский лидер Владимир Путин говорил, что удары вглубь РФ будут означать, что НАТО и США воюют с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюз должен разрешить Киеву бить по аэропортам на территории России. Также он призвал Украину бить по пусковым площадкам ракет. «Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия», — написал Боррель в своем блоге, передает ТАСС. Свой призыв Верховный представитель объяснил выражением «Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!». Однако тот подчеркнул, что не все в Евросоюзе согласны с подобной мерой. На данный момент, считает Боррель, ЕС должен поддерживать Киев всем необходимым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст ответ на разрешение бить по стране дальнобойным оружием. Сам же российский лидер Владимир Путин говорил, что удары вглубь РФ будут означать, что НАТО и США воюют с Россией.