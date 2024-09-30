30 сентября 2024

Киалимское водохранилище в Челябинской области заполнят водой после 30 ноября. Видео

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , вода, дамба, прорыв дамбы, размытая дамба, киалимское водохранилище
Заполнение Киалимского водохранилища — первостепенная задача Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало 26 июля, заполнят водой после 30 ноября. Об этом сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасьев.

«В этом году у нас первостепенная задача — заполнение водохранилища до уровня, который позволит возобновить полноценное водоснабжение города. Для этого делаем временную перемычку перед насыпной дамбой, подрядная организация должна завершить работы до 30 ноября», — сообщил 30 сентября Афанасьев в видео, которое размещено на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас на месте заканчивается работа по устройству дорожного полотна к месту прорыва насыпной дамбы. После место будет обследовано. «Далее принято решение о проведении или капитального ремонта, или реконструкции», — сообщил Афанасьев.

В Челябинской области 26 июля после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посещал занимавший тогда пост полпреда в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Вся информация о прорыве дамбы в Челябинской области собрана в материале на URA.RU.

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Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало 26 июля, заполнят водой после 30 ноября. Об этом сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасьев. «В этом году у нас первостепенная задача — заполнение водохранилища до уровня, который позволит возобновить полноценное водоснабжение города. Для этого делаем временную перемычку перед насыпной дамбой, подрядная организация должна завершить работы до 30 ноября», — сообщил 30 сентября Афанасьев в видео, которое размещено на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас на месте заканчивается работа по устройству дорожного полотна к месту прорыва насыпной дамбы. После место будет обследовано. «Далее принято решение о проведении или капитального ремонта, или реконструкции», — сообщил Афанасьев. В Челябинской области 26 июля после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посещал занимавший тогда пост полпреда в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Вся информация о прорыве дамбы в Челябинской области собрана в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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