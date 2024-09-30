Киалимское водохранилище в Челябинской области заполнят водой после 30 ноября. Видео

30 сентября 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Заполнение Киалимского водохранилища — первостепенная задача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало 26 июля, заполнят водой после 30 ноября. Об этом сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасьев. «В этом году у нас первостепенная задача — заполнение водохранилища до уровня, который позволит возобновить полноценное водоснабжение города. Для этого делаем временную перемычку перед насыпной дамбой, подрядная организация должна завершить работы до 30 ноября», — сообщил 30 сентября Афанасьев в видео, которое размещено на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас на месте заканчивается работа по устройству дорожного полотна к месту прорыва насыпной дамбы. После место будет обследовано. «Далее принято решение о проведении или капитального ремонта, или реконструкции», — сообщил Афанасьев. В Челябинской области 26 июля после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посещал занимавший тогда пост полпреда в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Вся информация о прорыве дамбы в Челябинской области собрана в материале на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало 26 июля, заполнят водой после 30 ноября. Об этом сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасьев. «В этом году у нас первостепенная задача — заполнение водохранилища до уровня, который позволит возобновить полноценное водоснабжение города. Для этого делаем временную перемычку перед насыпной дамбой, подрядная организация должна завершить работы до 30 ноября», — сообщил 30 сентября Афанасьев в видео, которое размещено на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас на месте заканчивается работа по устройству дорожного полотна к месту прорыва насыпной дамбы. После место будет обследовано. «Далее принято решение о проведении или капитального ремонта, или реконструкции», — сообщил Афанасьев. В Челябинской области 26 июля после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посещал занимавший тогда пост полпреда в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Вся информация о прорыве дамбы в Челябинской области собрана в материале на URA.RU.