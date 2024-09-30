Киалимское водохранилище в Челябинской области, дамбу которого прорвало 26 июля, заполнят водой после 30 ноября. Об этом сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасьев.
«В этом году у нас первостепенная задача — заполнение водохранилища до уровня, который позволит возобновить полноценное водоснабжение города. Для этого делаем временную перемычку перед насыпной дамбой, подрядная организация должна завершить работы до 30 ноября», — сообщил 30 сентября Афанасьев в видео, которое размещено на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас на месте заканчивается работа по устройству дорожного полотна к месту прорыва насыпной дамбы. После место будет обследовано. «Далее принято решение о проведении или капитального ремонта, или реконструкции», — сообщил Афанасьев.
В Челябинской области 26 июля после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. Карабаш по поручению президента России Владимира Путина посещал занимавший тогда пост полпреда в УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке его сопровождал глава Челябинской области Алексей Текслер. Вся информация о прорыве дамбы в Челябинской области собрана в материале на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!