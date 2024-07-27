Путин держит на контроле ситуацию с прорывом дамбы в Челябинской области: главное о ЧП

Путин держит на контроле ситуацию с прорывом дамбы в Челябинской области

Дамбу в Челябинской области прорвало вечером 26 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

В Карабаше (Челябинская область) вечером 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохраналище. В результате ЧП были эвакуированы 163 жителя поселка Киолим, в том числе 21 ребенок. Карабаш 27 июля посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Что известно к этому часу о прорыве дамбы — в материале URA.RU.

Что известно о прорыве дамбы Киалимского водохранилища

Прорыв дамбы Киалимского водохранилища около Карабаша произошел 26 июля. Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали готовиться к эвакуации, сообщили накануне в пресс-службе областного правительства.

Больше всего от прорыва дамбы пострадал поселок Киолим, где подтопленными оказались более 20 частных домов. Также смыло мост в поселке Михеевка около Миасса, сообщили местные жители.

Вода затопила участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр. Дорогу вечером 26 июля пришлось закрыть в оба направления.

Вот так сейчас выглядит дамба Киалимского водохранилища Фото: Дмитрий Сопильняк © URA.RU

Поток воды размыл ограждение дамбы Фото: Дмитрий Сопильняк © URA.RU

Эвакуацию провели до полуночи

Люди начали прибывать в пункт временного размещения (ПВР) после 23:00. Их разместили в санатории «Карабашмеди». Но большинство пострадавших пожелали остаться у родственников. Прокурор Карабаша Василий Пичугин также посетил ПВР, чтобы проверить условия размещения.

На первом этаже здания администрации Карабашского городского округа для жителей поселка Киолим организовали пункт приема одежды. К акции подключили также жители Златоуста. Сбор организован в двух местах: это Златоустовская епархия (улица Таганайская, 45) и Златоустовский техникум технологий и экономики (улица Карла Маркса, 37б). В Челябинске помощь принимается по адресу: улица Цвиллинга, 20, исполком Народного фронта.

Поселок Киолим 27 июля Фото: Алексей Самаев © URA.RU

В огородах в поселках Карабаша смыло картошку Фото: Алексей Самаев, URA.RU

Якушев приехал в Карабаш по поручению Путина

Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободили от воды к утру 27 июля, сообщили представители МЧС России. Вода вернулась в русло реки.

Губернатор Текслер посетил Карабаш Фото: Дмитрий Сопильняк © URA.RU

Днем 27 июля Карабаш посетили Якушев и Текслер. Полпред в УрФО приехал в Челябинскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом Якушев сообщил на встрече с пострадавшими от прорыва дамбы в ПВР в санатории «Карабашмеди». «Ситуация находится на контроле у президента. Я здесь по его поручению», — сказал Якушев жителям. Он также заверил, что дома охраняет полиция, боятся мародеров не стоит.

Текслер сообщил, что все пострадавшим выплатят по 20 тысяч рублей. Сумма дальнейшей материальной помощи будет зависеть от ущерба.

Какая погода ожидается в Челябинской области в конце июля

Синоптики дают неутешительный прогноз на ближайшие дни — до 29 июля включительно в Челябинской области будет идти дождь. Как указано на сайте регионального гидрометцентра, умеренные дожди местами с грозами пройдут днем и ночью 28 и 29 июля. В долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео» указано, что дожди в Челябинской области продлятся весь август.

Дожди в регионе в ближайшие дни не прекратятся Скрин с сайта Челябинского гидрометцентра